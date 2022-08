El PP carga contra la falta de aparcamiento para residentes en la plaza de O Regueiro

El Partido Popular de A Illa se suma a las quejas de los vecinos del entorno de la plaza de O Regueiro por la eliminación de estacionamientos en ese entorno, algo que, una vez que se finalicen las obras, va a causar, entiende, un serio trastorno a todos los residentes. Juan José González Vázquez, entiende que el proyecto que se está desarrollando en O Regueiro “se queda corto para una obra tan demandada con era la remodelación del principal espacio de asueto del casco urbano”. En especial por los problemas que va a causar para que aquellos vecinos que carecen de garaje, puedan estacionar sus vehículos en una zona próxima.

Teme el edil que, a pesar de la importancia de la obra, el grupo de gobierno “no tarde mucho en ponerse a parchear por encima para buscar lugares donde estacionar; no sería la primera vez que lo hacen, solo hay que recordar lo que ocurrió en su momento con el empedrado de la calle Sor Aurora, que había que cambiarlo en muy poco tiempo”. Insiste en que una actuación como esta “debería contar con un proyecto en el que se optimicen los recursos, máxime, cuando se solicita un crédito para realizarla, y da la impresión de que en este caso no ha sido así”.

Es cierto que, desde el grupo de gobierno “siempre han insistido en la construcción de un parking subterráneo, pero si realmente hubiese interés por parte del grupo de gobierno en sacarlo adelante, habrían presentado un proyecto serio sobre su construcción, algo que no ha sucedido todavía”. De hecho, mantiene que “a Portos de Galicia no s ele ha presentado nada, más allá de algún comentario; las cosas deben hacerse con rigor y si te pones a acometer una obra así se necesita hacer un estudio de mayor calado”. El conservador recuerda que, desde el primer momento en que se planteó la remodelación de O Regueiro, el único punto en el que incidieron fue en la necesidad de encajar las plazas de estacionamiento que necesitan los vecinos, “las personas que viven allí todo el año, es a ellas a las que hay que darles respuesta, y no se les está dando”. González se pregunta que va a ocurrir cuando se acabe la cesión de los terrenos de la avenida Castelao que se han habilitado como parking. “En ese momento, va a haber un serio problema para los vecinos a la hora de encontrar donde estacionar”, señala.