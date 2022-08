Sés súmase á gran festa da música galega de Vilaxoán

O Revenidas 2022 dou a coñecer onte os grupos que faltaban para cerrar o cartel desta edición, unhas incorporacións que amosan a aposta que se fai pola música galega, xa que das catorce bandas, trece son galegas. A máis recoñecible e coñecida de todos é a cantante Sés, que regresará aVilaxoán para amosar a súa espectacular voz sobre escenario. Completan ese listado grupos que están marcando a referencia entre a mocidade galega en distintos xéneros e estilos, como son Ortiga, Grande Amore, Caamaño & Ameixeiras ou Monoulious Dop.

Esta edición tamén ten espazo para bandas emerxentes, algunha das cales, xa está dando moito que falar, como é o caso de The Rapants, Copa Turbo ou os arousáns Doen. Entre as bandas que están dando os seus primeiros pasos pero que xa están chamando a atención do público están os portugueses Pectro o os pontevedreses Sinner. Os artistas arousáns tamén van a contar cun oco nesta edición do Revenidas, como é o caso de Kris K Dj e La Yaya Dj, así como Os Terribles de Arousa.

Outra das novidades que se deron a coñecer onte son os nomes dos artistas convidados que participarán na gran festa que Boyanka Kostova está a organizar para a primeira noite do Revenidas, a do 7 de setembro. Xunto a Saibran Yiyi e Chicho do Funk estarán Pili Pampín, Grande Amore, Dios Ke Te Crew e Mundo Prestigio.

A derradeira xornada do Revenidas, a do domingo 11 de setembro, inclúe a celebración de varios concertos, a tradicional sardiñada popular, actuacións teatrais e a gala de circo. Todo iso con entrada de balde. Na parte musical actuarán Sés, Ortiga, Caamaño 6 Ameixeiras, Os Terribles de Arousa e Louband.

A gala de circo servirá para celebrar os 20 anos en escena de Peter Punk. O popular pallaso contará para esta ocasión especial coa presenza de convidados como Kaldi, Pajarito, Cou, Dakidarría, Leo Arremecághona, Malala e Iván e Brais das Hortas. Na vertente teatral, a Compañía Paraíso porá en escena “Os diarios de Eva e Adán (Boleros no Paraíso)”, interpretada por Inés Salvado e Sergio Piñeiro e con música en directo de Xosé Lois Romero e Xoán Porto.

Nos vindeiros días Revenidas anunciará os artistas que actuarán nos concertos a bordo así como o resto das actividades paralelas que conforman a programación do festival. A venda de abonos e de entradas por día para o Revenidas 2022 poderán adquirirse dende a web www.revenidas.com ou dende as redes sociais do festival.

Desde este mesmo soporte tamén se ofrece a posibilidade de de facer unha carga previa da pulseira cashless.