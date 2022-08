Las autocaravanas toman As Patiñas y O Castelete

Era de los pocos municipios de la comarca de O Salnés donde no se habían registrado incidentes con autocaravanas. Sin embargo, esa tranquilidad en la que vivía Vilanova ha llegado a su final este verano, cuando zonas como As Patiñas, O Castelete y Rego de Alcalde se han visto invadidas por un considerable números de estos vehículos y de campers, gran parte de ellas no solo estacionadas durante días, sino con signos evidentes de estar acampadas.

El alcalde de Vilanova Gonzalo Durán, reconocía ayer que “este tipo de actitudes no las podemos consentir; en Vilanova recibimos con los brazos abiertos a todos los visitantes, pero nos gusta que sean respetuosos y cumplan las normas, no que incumplan la ley aparcando encima de las playas o en los pinares que hay en las inmediaciones de las dunas, así que todos aquellos que sean sorprendidos por la Policía Local, serán sancionados”. El regidor recuerda que “existe un área de autocaravanas a menos de un kilómetro de distancia de donde se han registrado los problemas, un área perfectamente equipada y en la que pueden pasar una o varias noches, acondicionada para eliminar todo tipo de residuos, además de contar con varios campings, por eso no entiende los motivos que lleva a esta gente a acampar encima de los espacios dunares y de las playas”. No en vano, la presencia de los vehículos en esa zona acaba degradando el entorno, lo que supone “un grave daño para la imagen del municipio, y no estamos dispuestos a consentirlo”. Otros municipios próximos han sufrido la presión de este tipo de turismo que no siempre actúa de la mejor manera posible. Un ejemplo de ello es el de A Illa donde llevan años tratando de regular la presencia de autocaravanas con más o menos éxito dependiendo del año. Durante mucho tiempo, los problemas se concentraron en O Bao, donde las autocaravanas se pasaban todo el verano, llegando a reunirse hasta más de 300 vehículos en una zona de dominio público marítimo terrestre. Tras muchos conflictos, el Concello decidió habilitar un espacio para 24 autocaravanas en el parking de O Bao, donde solo pueden estacionar 24 horas. En 2020, A Illa se llenó de autocaravanas estacionando en espacios dunares y en parajes como el faro de Punta Cabalo, Riasón o Espiñeira, algo que el Concello ha prohibido y que persigue de forma contundente desde el pasado año.