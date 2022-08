"A Naiciña" cumple 100 años lejos de Galicia

“A Naiciña” es una de las obras cumbre del escultor cambadés Francisco Asorey (1889-1961), y lleva casi un siglo fuera de Galicia. En 1922, el artista la presentó a concurso en la Exposición Nacional de Madrid. La pieza, en madera policromada, representa a una madre y su hijo, vestidos con trajes populares gallegos, y gustó mucho al público y a los críticos, pero el jurado la dejó fuera del reparto de las medallas, por lo que Asorey tuvo que conformarse con una beca para viajar por España y ampliar sus estudios. Tiempo después, un emigrante español en Argentina la adquirió, y en 1923 “A Naiciña” fue embarcada rumbo a Sudamérica. Jamás regresó a Galicia.

En 2019, otra de las obras capitales de Asorey, “A Santa”, viajó a Galicia desde Uruguay para formar parte durante unos meses de una de las exposiciones más ambiciosas de la Cidade da Cultura en los últimos años. A los descendientes del artista cambadés, que han constituido una asociación, les gustaría que también “A Naiciña” pasase una temporada en Galicia, aunque el secretario de la entidad, Vicente Pérez, asume que a corto plazo no será posible. “A día de hoy, no puede ser”. No obstante, adelanta que no bajarán los brazos: “Nuestra intención es seguir luchando para que todos los gallegos puedan ver ‘A Naiciña”.

La escultura se conserva en la actualidad en un museo de Rosario de Santa Fe, en el centro de Argentina, donde fue localizada precisamente por los descendientes del artista en 2014, pues hacía décadas que se desconocía su localización exacta. Ese museo cambió en los últimos años de titularidad, pasando de ser gestionado por la administración municipal a ser del Estado.

La Fundación Asorey asume que el traslado de una obra de esas características excede las posibilidades económicas y logísticas de la familia, de ahí que sea necesario el concurso de una administración pública. Pero esto último también se antoja difícil en estos momentos, habida cuenta del esfuerzo realizado por la Xunta en épocas recientes para traer “A Santa” a la exposición del Gaiás y, posteriormente, para evitar que cayese en manos privadas cuando quebró la institución de emigrantes gallegos en Uruguay que la había comprado.

En todo caso, Vicente Pérez está convencido de que vale la pena intentarlo a medio plazo, “porque cada vez que viene de fuera algo de Asorey vemos como la repercusión es muy grande”. “Asorey es uno de los mejores escultores gallegos de la historia y su obra sigue despertando interés”, añade.

Actividades en los colegios

Precisamente, la Fundación Asorey inició el pasado curso escolar una serie de actividades sobre el artista en centros educativos de Primaria y Secundaria, con el pretexto del centenario de la presentación de “A Naiciña” a la Exposición Nacional de Madrid. Estas actividades incluyen desde charlas hasta la realización de rutas guiadas por espacios vinculados al cambadés.

El lunes se cumple un siglo del banquete de desagravio a Asorey que se celebró en Cambados

Este programa divulgativo permite contextualizar la creación de “A Naiciña” es uno de los momentos de mayor efervescencia cultural y social de Galicia, gracias a la Xeración Nós o el Partido Galeguista.

“A Naiciña” fue una de las obras que más gustó en la Exposición Nacional de Madrid, un certamen bienal que era entonces uno de los más importantes de España. La controvertida decisión del jurado de dejar a Asorey fuera de las medallas fue muy cuestionada en Galicia, hasta el extremo de que numerosos intelectuales organizaron un banquete de homenaje y desagravio para Francisco Asorey.

Esta comida se celebró en Cambados el 22 de agosto de 1922. El próximo lunes, por lo tanto, se cumple un siglo de esa importante cita cultural, que organizó personalmente el poeta Ramón Cabanillas.