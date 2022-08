“Los jóvenes descubren que vivimos rodeados de cosas que no necesitamos”

Carril se ha convertido en el lugar desde donde la Ruta Quetzal ha trazado su resurrección con Galicia como base de operaciones. Allí reside desde hace una década Íñigo de la Quadra-Salcedo junto a su familia

. Ayer mismo fue galardonado en la Festa do Mexillón e o Berberecho de Vilanova en la que también fue pregonero.

– Pregonero y galardonado por sorpresa en la Festa do Mexillón. Usted dirá.

–Estoy agradecidísimo a Vilanova. Me invitaron para dar el pregón y encantado. En 2004 en Herbón mi padre también dio el pregón y es una experiencia preciosa. Poner en valor un producto que es tan típicamente de aquí, denominación de origen de Galicia, es una preciosidad. Haciendo referencia a gente encantadora que hace arte de su trabajo y del de mucha gente. Muy contento y muy agradecido por recibir el mejillón de oro.

– ¿Cómo surge su vínculo con Vilanova?

– Mi relación con su alcalde viene por un trabajo al que me empiezo a dedicar en 2018 y que tiene mucha relación con la Ruta quetzal. Mi padre y yo compartíamos la afición por la astronomía. Junto a Javier Armentia, empezamos a pensar en algo relacionado con la ruta y pensé en la astronomía. Me compro en Estados Unidos un planetario astronómico con capacidad para 30 personas. Me empiezo a mover por los centros educativos de Galicia para mostrarlo y dar charlas y gusta mucho. Voy a Vilanova a los institutos de A Basella y Faro das Lúas y conocí al alcalde que me propone hacer unas jornadas en Vilanova en 2018 junto a un cosmonauta ruso. Entablamos mucha relación y Gonzalo Durán me planteó lo de la Ruta Quetzal y me habla de como reactivarla. Fue en 2020 en vísperas del año Xacobeo, pero vino la pandemia dichosa y en 2022 lo volvimos a tratar. Es año Xacobeo y viene bien para la Ruta Quetzal que se basa desde un comienzo en conmemoraciones y con el Camino de Santiago, que es un evento único, lo creí como suficiente razón para hacer la ruta.

– Este año ha sido muy importante para la Ruta Quetzal. Han vuelto con mucha fuerza seis años después de la última vez.

– Ha sido una gran recuperación. En todas las ediciones anteriores el sistema de selección era a partir de un trabajo que hacían los jóvenes, pero este año al no tener tanto tiempo, los seleccioné directamente por sus expedientes académicos. En esta ocasión elegimos a los nacidos en 2006, con 15 o 16 años, que es una edad en la que empiezan a descubrir cosas y sus mentes son como esponjas.

– ¿Cómo resultó ese proceso de selección?

– Tenían que enviar su expediente en 3º de la ESO y fuimos eligiendo de la nota 10 para abajo. Seleccionamos a 156 jóvenes con las mejores notas de todas las comunidades autónomas. Fue una representación integral de jóvenes españoles y es algo que se nota muchísimo durante la ruta. Tener una nota media de 10 es algo tan increíble y difícil que refleja las altas capacidades de estos niños. Es cierto que en una selección así se producen situaciones que no puedes evitar, como que chicos que tenían un 9,80 de media no han podido venir.

– Con un nivel intelectual tan alto se entiende que la expedición habrá aprovechado un viaje tan formativo a través del Camino Portugués.

– Sí, tienen mucho interés por todo. Preguntan de todo, ponen muchísima atención y con una actitud que se agradece mucho. Además, conocen mucho más a otros compañeros. Ya lo habíamos visto en países iberoamericanos que se producen contrastes entre culturas, pero se da también a la vez ese intercambio cultural. Ha sido muy interesante, por ejemplo, que una chica de Almería conozca a una chica gallega. El componente humano es decisivo para la ruta. En ese conocimiento mutuo, en ese intercambio, se refuerzan los vínculos que tienen las personas y las comunidades. Ayer las seis chicas que participaron en la Ruta de Vilanova me dijeron que tienen contacto con los compañeros a través de las redes prácticamente a diario.

“Aprenden a valorar que gires el grifo de casa y salga agua”

– ¿Qué legado quiere que se lleven de la Ruta Quetzal los que participan en ella?

– Creo que es un legado muy interesante desde muchas perspectivas diferentes. Son cerca de 14.000 jóvenes los que han pasado por las 32 ediciones de la Ruta Quetzal y no hemos podido retomarlo de mejor forma. Por ejemplo, hemos recibido muchísimos mensajes de los padres de los expedicionarios diciéndonos que sus hijos han cambiado. Se produjo ese viaje iniciático de cualquier adolescencia. A partir de su paso por la ruta, su vida se transforma en un antes y un después. Nos lo dicen los padres y nos lo dicen ellos mismos.

– Concrétenos un poco más por favor.

– Por ejemplo, esta experiencia hace que descubran que muchas personas viven con el techo de necesidades demasiado alto. Vivimos rodeados de cosas que no necesitamos. Este año, nunca hemos dejado que utilizasen el móvil. Cuando dije que no podía haber móvil los padres estaban más preocupados que sus hijos, pero les dije que iban a saber de sus hijos porque íbamos a estar publicando contenido todo el rato en redes sociales. Al final dejamos el momento móvil, que eran 10 minutos al día, para contactar con los padres. Vivimos en una sociedad que está muy acostumbrado a vivir de los móviles. Solo dos chicas no habían traído móvil y me dijeron que era a propósito para desintoxicarse del móvil. No necesitamos un móvil para ser felices tenemos que ser como realmente somos y dejar que nos conozcan así. Esa es la base de una relación en la que la gente se conozca tal y como son. Esa es la esencia. Le supone una pena cuando se separan. Se termina esa magia que se crea durante días en la que comparten vivencias. Incluso se van aprendiendo a valorar que gires el grifo de tu casa y que te salga agua.

“El Camino enriquece sin límites a Galicia”

– ¿Por qué Galicia para el retorno de la Ruta Quetzal?

– Es gracias a la Agencia de Turismo de Galicia porque ha patrocinado este viaje con la colaboración de Mar de Santiago. La idea surge al vivir aquí, porque ya ubico la sede de Ruta Quetzal en Galicia y quiero que siempre sea Galicia el lugar donde se reúnan. La excusa del Año Xacobeo no ha podido ser más oportuna. Hemos puesto en valor lo que ha provocado que haya ese Camino de Santiago. Esa expedición Traslatio que está poniendo en valor ese fenómeno increíble que fue que llegase el cuerpo del Apostol Santiago desde Judea hasta aquí. Un Camino que ha unido históricamente a países y gentes. Es un fenómeno increíble de historia, cultura y tradiciones que enriquecen a Galicia sin límites.

– En los diez días que duró la expedición, poco tiempo han tenido para descansar.

– La verdad es que no. Empezamos en el norte de Portugal para conocer el origen del Camino en las calzadas romanas. Empezamos en Braga, descendimos en kayak el Miño, llegamos a Santa Tecla y conocimos el origen milenario de los castros. Subimos por la costa atlántica hasta Santa María de Oia. Y continuamos hacia Baiona que tiene un interés muy alto para la Ruta Quetzal por el quinto centenario del viaje de Magallanes y Elcano, la primera vuelta al mundo. Baiona fue la puerta de llegada de las noticias del descubrimiento de América. Luego fuimos a las islas Cíes. Allí aproveché para observar el cielo nocturno de manera excepcional. De ahí a Sanxenxo y destacando siempre la riqueza y singularidad de cada lugar. Luego navegamos por el Mar de Santiago, conocimos las bateas, que son 3.500 y es una barbaridad. Estuvimos en Vilanova, la cuna de Valle Inclán; en Catoira, y conocimos a Arzobispo Gelmírez y las invasiones vikingas. También en Valga, Pontecesures y Padrón. Y ya en Santiago, coincidimos con los Reyes de España y Felipe VI, que es un personaje muy querido dentro de Ruta Quetzal, nos dedicó unas palabras.