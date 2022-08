Homenaxe a Alexandre Bóveda no 86 aniversario do seu fusilamento

O Bloque Nacionalista do Grove celebrou onte un acto de homenaxe á figura de Alexandre Bóveda, una das figuras clave do nacionalismo galego, fusilado hay 86 anos na Caeira, en Poio, polas tropas que respaldaron o golpe de Estado do xeneral Franco. Con esta ofrenda floral que se fixo no Grove comezan os actos da Galiza Mártir que se van a extender aos municipios de Poio e Pontevedra no día de mañá, no que se cumpre o aniversario da morte do senlleiro político galego.

O acto protagonizado por simpatizantes e militantes do BNG do Grove non só servíu para lembrar a figura de Alexandre Bóveda, se non que se homenaxeou aos mártires mecos que tamén foron asasinados na sublevación protagonizada por Franco no ano 1936, así como aqueles que foron castigados durante os anos de dictadura.