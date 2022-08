As Touzas: una parcela que no sirve para centro de salud pero sí para camping

El problema es que, según la legislación en vigor, y por situarse en suelo rústico, parece que la Consellería de Sanidade rechaza la opción de ese terreno de 7.000 metros cuadrados asentado en el lugar de As Touzas, al considerar que un centro médico no tiene cabida en terreno rústico.

Lo que sucede, por extraño que pueda parecer, es que ese mismo espacio, también con la ley en la mano, sí podría dar cabida a un camping provisto de recepción, restaurante, duchas, aseos y todo tipo de construcciones y usos similares.

Así lo explica y lamenta el alcalde, el socialista José Cacabelos, convencido de que es “una incongruencia absoluta” y de que “la Xunta tiene que modificar la normativa para permitirnos disponer del centro de salud de una vez por todas y, de paso, modificarla también para impedir que nos veamos invadidos por los campamentos turísticos”.

De este modo, el regidor relaciona la demanda del edificio médico con su preocupación por la proliferación de campings, abundando en lo que manifestó a través de FARO DE VIGO el sábado, al advertir de que su localidad tiene actualmente 9 campings que pronto pueden convertirse en 22, “ya que tenemos las manos atadas y no podemos impedirlo”.

A mayor abundamiento, Cacabelos explica que el conselleiro de Sanidade le envío una carta “para que vuelva a ofrecerle los terrenos para la construcción del centro de salud”.

Ante lo cual reitera que “es imposible conseguir otro terreno; la parcela que tenemos reservada para el centro de salud es la que hay y todo el mundo conoce, situada en As Touzas y adquirida hace un par de décadas por el gobierno del exalcalde Miguel Pérez”.

Desde entonces “tuvimos que tramitar un Plan Especial y afrontar multitud de trámites en los que empleamos diez años, intentando que la Xunta lo aprobara”.

Pero no fue así, a pesar de que se necesitan para el centro de salud apenas 3.000 metros cuadrados y de que el terreno reservado tiene 7.000, situados al lado del cementerio y la avenida de Portugal, “por lo que fácilmente podían integrarse al núcleo urbano, que es lo que nosotros estuvimos buscando con el Plan Especial de Infraestructuras”.

¿Cuál es el problema? Pues que “Urbanismo de la Xunta no nos deja, alegando que la parcela es suelo rústico y que la altura máxima son 7 metros, cuando nosotros necesitamos 10 para el edificio médico”, espeta Cacabelos.

Llegado a este extremo es cuando el alcalde resalta que “no se puede levantar ahí un centro de salud que es básico y vital para todos, aunque nos sobren 4.000 metros cuadrados, pero sin embargo sí que podríamos, mañana mismo y sin apenas trámites, levantar un campamento turístico con 70 bungalós y espacio sólido a base de supermercado, oficinas, restaurante y duchas”.

De ahí que el regidor se pregunte. “¿Cómo se explica a los vecinos que no nos dejan construir el centro de salud que tanto necesitamos porque dicen que no se puede y, sin embargo, permiten que se monte un camping”.

A su juicio, “es imposible de entender, y si la ley lo establece así será porque está mal y hay que cambiarla, pues de ningún modo se puede justificar que se frene lo público (centro de salud) pero se incentive lo privado (camping)”.

De ahí que, como hizo el sábado a través de FARO, vuelva a reclamar una revisión de la Lei do Solo de Galicia, “y que los campamentos turísticos tengan al menos tantas exigencias como las que nos plantean a nosotros para disponer de una estructura pública como la del centro de salud”.

En declaraciones a FARO DE VIGO, el alcalde de O Grove apelaba a la Xunta y la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) “para sentarnos a debatir el modelo turístico de futuro que queremos para localidades como la nuestra”.

Lo hacía tras detectar que “se ha disparado la especulación” para ocupar suelo rústico con campings, multiplicándose el precio del metro cuadrado de monte “un 300%”.

Aunque ese no es el mayor problema que detecta y denuncia. A través de FARO DE VIGO quizo comunicar a sus ciudadanos que “la situación está desbordada ya”, advirtiendo de que todo puede empeorar a corto plazo, “hasta saturar el sistema”.

Y es que tiene sobre la mesa una docena de proyectos para la instalación de nuevos campamentos turísticos, a los que se refiere como “micourbanizaciones que agotan nuestros recursos naturales y pueden hacer colapsar todo el funcionamiento municipal, ya que se disparará hasta límites ingestionables el consumo de agua potable y la generación de residuos sólidos urbanos y de aguas fecales”.

“Donde antes se pagaban 6 euros por metro, ahora se ofrecen 30”

Uno de los motivos de preocupación del alcalde es el de la especulación urbanística que ha detectado en los montes mecos, de ahí que llegue a decir que ésta “supera incluso a la existente en suelo urbano”.

Esto sucede porque “la Lei do Solo deja las puertas abiertas a esa especulación en nuestro suelo rústico, de ahí que donde antes se pagaba entre 3 y 6 euros el metro cuadrado ahora se ofrezcan entre 25 y 30”, asegura José Cacabelos.

Motivo por el cual, el máximo mandatario espeta que “no se puede permitir que se especule con nuestro futuro, porque O Grove se sustenta en el medio ambiente, nuestros montes y nuestras playas”.

Es “un atractivo que nos hace únicos y debemos proteger, defender y consolidar, pero no podemos hacerlo si existe un descontrol con las autocaravanas y los campamentos turísticos, ya que si bien son servicios interesantes y necesarios, no pueden tolerarse cuando se supera el punto de equilibrio y nos abocan a un modelo de turismo que no es el que debemos defender para O Grove”.