La celebración del Atlantic Fest en A Concha se encuentra con la oposición vecinal

La celebración del Atlantic Fest ha generado un movimiento de protesta que ya cuenta con el respaldo de más de un centenar de firmas. El motivo de la discrepancia no es otro que “una nueva agresión convirtiendo a la playa de A Compostela en un recinto festivalero totalmente incompatible con lo que tiene que ser un espacio natural que dé valor a la ciudad”.

Entre otras de las razones que argumentan los disconformes vecinos está la referida a que “llevaron semanas montando carpas y cerrando el paso tanto a la playa como al paseo. Hay límites que no se deben cruzar”. Añaden en su manifiesto otras cuestiones “no solo ocasionales, destrozos, basura, suciedad, ruido... Los regidores de la villa y los responsables de costas deben de ser conscientes de todas las consecuencias”.

Falta de respeto al entorno natural

La cercanía de viviendas al recinto acotado para el festival también es otro de los argumentos, así como que “el Atlantic Fest debe celebrarse en zonas que no dañen el medio ambiente, que respeten un entorno natural tan frágil y que no molesten a los vecinos”. La portavoz vecinal, María José Fernández Dapena, hace referencia en este sentido a una ordenanza de 2015 del Concello de Vilagarcía que recoge que “las actividades asociadas al sector inmobiliario o turístico no pueden suponer de ningún modo el menoscabar la protección de los valores naturales de nuestra costa”. Añade a este respecto que “la autorización de una actividad lucrativa como el Atlantic Fest no parece congruente con la ordenanza municipal y no hay ninguna razón de interés público que lo justifique”.

Afean el tratamiento de la plaga de pinchos

Como hecho “elocuentes” que argumentan desde la postura vecinal uno de ellos es el referido a “las apisonadoras que pasaron por la zona enterrando la plaga de pinchos que el Concello no ha podido atajar, contraviniendo así todos los informes de expertos que coinciden en que el uso de maquinaria resulta contraproducente puesto que ayuda a extender la plaga”.

Del mismo modo, se quejan de que las vallas perimetrales del Atlantic Fest limitaban el espacio para el tránsito en el paseo marítimo considerándolo “un grave peligro en el caso de tener que activar un plan de evacuación ante una emergencia”. Entre los riesgos que denuncian también se incluye el montaje de las instalaciones eléctricas “que no se ajustó a la normativa vigente y puso en peligro la seguridad de bienes y personas”.

También destacan la “alta contaminación acústica” y la “basura acumulada y las evacuaciones fisiológicas en la playa”.