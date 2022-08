Samuel Lago valora muy positivamente la organización de la Festa do Albariño

La conclusión de la Festa do Albariño ha venido acompañada de un balance de Samuel Lago. El alcalde de Cambados, nombrado también Cabaleiro do Albariño, no dudó en reconocer que “la valoración no puede ser más que positiva. Ha habido una afluencia increíble y se han hecho unas modificaciones que han salido bien como ampliar la fiesta a distintos lugares para diluir las aglomeraciones, aunque es inevitable que el Paseo da Calzada rebose de gente”.

En cuanto a materia de seguridad, el primer edil considera que “apenas ha habido problemas proporcionalmente a la cantidad de personas que han venido a Cambados. Sí es cierto que hubo alguna pelea y algún pequeño incidente, pero con una incidencia mínima en diez días de programación”. Otra de las piedras angulares de Samuel Lago en su análisis de la Festa do Albariño es el de la limpieza, “el trabajo del equipo de limpieza municipal y de los contratados fue excelente. En cuatro horas estaba todo limpio para el día siguiente. Estuvieron de sobresaliente”. También se refirió Samuel Lago a la incidencia de la fiesta en Cambados y en los cambadeses, “todos disfrutamos. Muchas peñas volvieron a salir con sus camisetas y Cambados se echó a la calle. Es cierto que tanta aglomeración de visitantes puede causas ciertas molestias a los residentes, pero se trabajó muchísimo en limpieza, seguridad y organización en aras de minimizar cualquier problema”. Acerca de su nombramiento como Cabaleiro, Samuel Lago señala que “es una manera de restablecer relaciones y cordialidad con el Capítulo Serenísimo. Ellos, el Concello y el Consello Regulador tenemos que remar juntos y tender puentes hacia la normalidad”.