Desembarco Vikingo en Catoira: ¡Es la guerra!

En Catoira creen que hay “unas ganas enormes de guerra” después de dos años de parón a causa de la pandemia. De ahí que la Romaría Vikinga de este año se presente, a priori, como una de las más esperadas y, previsiblemente, una de las más multitudinarias.

Las fuentes consultadas estiman que unas 50.000 personas pueden asistir hoy al día grande de este singular evento, ya que es hoy, como cada primer domingo de agosto, cuando se dramatiza el tradicional Desembarco Vikingo.

“No sabemos cuánta gente puede asistir, pero estamos convencidos de que será una multitud, y puede que mayor que nunca, ya que después de dos años de parón somos muchos los que estamos deseosos de volver a disfrutar de un acontecimiento tan importante para Galicia como éste”, declara Iván Caamaño, el edil catoirense responsable de las relaciones institucionales entre el Concello y la Xunta.

Ante unas previsiones tan optimistas, es muy recomendable que los interesados en asistir a la escenificación de la batalla madruguen para evitar embotellamientos.

Solo así se garantizarán ver cómo los bravos guerreros del norte ponen pie a tierra, se cubren de barro hasta las cejas y libran sangrientas batallas, siendo el vino tinto lo más parecido a la sangre que se derrama en esta contienda.

No será hasta la una de la tarde cuando los barcos de guerra se acerquen a las Torres de Oeste y los guerreros tomen tierra. Pero quienes esperen al último momento no podrán llegar a ese preciado destino.

Lo mejor que pueden hacer, en consecuencia, es acudir con antelación y esperar. Y si lo hacen no van a tener tiempo para aburrirse, ya que en el recinto de las Torres de Oeste que baña el río Ulla se instala, como siempre, un gran mercadillo medieval en el que encontrarse todo tipo de puestos de alimentación y restauración, además de los relacionados con la venta de objetos de decoración, prendas de vestir o artículos ligados la cultura celta y vikinga, entre otros muchos.

Por si no fuera suficiente, no van a faltar los pasacalles, con los grupos de pandereteiras y gaitas Muíños do Vento, Brisas do Ulla y Aires do Río Vello.

Mejillonada

También hay que tener en cuenta que a las once de la mañana se ofrece una gran mejillonada con vino tinto del Ulla, y que antes, durante y después del Desembarco Vikingo van a actuar grupos de animación como Troula y Upsala Medieval.

Dicho de otro modo, que hay alicientes más que suficientes para acudir temprano al recinto y esperar ese gran desembarco que ha llevado a esta fiesta a ser catalogada como de Interés Turístico Internacional.

Una escenificación que van a protagonizar los drakkar “Frederikssund”, “Torres de Oeste” y “Ardglass”, en esta 62 edición de la romería arropados por los galeones “Comaira”, desplazado desde A Illa de Arousa, e “Illa de Cortegada”, con puerto base en Carril (Vilagarcía).

Todo ello supone la guinda a una semana de actividades socioculturales que incluía una representación teatral en las propias Torres de Oeste a cargo de la compañía local Úrsula.

Ya el viernes el teatro dio paso al concierto protagonizado por Tanxugueiras, mientras que anoche era la mítica formación arousana Heredeiros da Crus la que se subía al escenario de la playa fluvial de Catoira, al abrigo del programa “Vikinsons”.

Por cierto, el rey vikingo conocido como "Manolón" (Manuel Carballeda Taibo), recientemente fallecido, estará muy presente en la mente de todos los guerreros.

Esta edición de la Romaría Vikinga es una especie de homenaje al que fue uno de sus grandes referentes en las últimas décadas.