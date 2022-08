Túnel del Vino: La excusa para degustar el mejor albariño

La iniciativa estará activa hasta mañana y en ella se podrán conocer 153 marcas de albariño diferentes, pertenecientes a 54 bodegas adscritas a la Denominación de Orixe. Durante el acto, el presidente del Consello describió el Túnel del Vino como una zona para las personas interesadas en tener un conocimiento del mundo del vino; un lugar promocional único y excelente donde degustar con tranquilidad y sin prisa cualquiera de las 153 referencias que existen”.

El Túnel del Vino está organizado en 24 mesas: de la 1 a la 8, hay 90 referencias de la añada de 2021; en la mesa 9, 12 referencias de espumosos Rías Baixas; y la mesa 10 cuenta con 11 tintos Rías Baixas. Por último, en las mesas 11 y 14 se pueden degustar añadas anteriores a 2021, la más antigua de ellas de 2013, así como elaboraciones especiales.

Las personas asistentes contarán con el asesoramiento del sumiller profesional Sebastián González. A ello hay que añadir que, cada uno de los vinos, contará con su ficha de cata. Además, el público asistente dispondrá de un listado con las marcas participantes, pudiendo ser descargada la información a través de un código QR.

Las actividades en la Festa do Albariño se incrementan a medida que se acerca el fin de semana. Así, en el día de hoy volverá a haber varios conciertos por las plazas de Cambados, además de trasladarse la verbena nocturna de la plaza del Consistorio al paseo marítimo de San Tomé. Entre los conciertos destaca el que se va a celebrar en Fefiñáns, donde participarán La Montagne & Pico Amperio junto a Amaia. En el concierto se mantendrán los controles de aforo por seguridad, para evitar que puedan registrarse problemas graves a causa de una avalancha o un “tapón” en los accesos. Cierto es que desde algunos sectores se ha cuestionado la limitación de aforos, pero es clave para garantizar cualquier evacuación de ser necesaria.

El sábado, el concierto de referencia será el que celebren Dani Cornes y Dorian en la plaza de Fefiñáns, a lo que se suma la sesión musical organizada por los hosteleros en la plaza de San Gregorio y en la que participa Jacobo DJ.

El día grande será el domingo, que arrancará con la celebración, en el Patio de Armas del Pazo de Fefiñáns de los actos del Capítulo Serenísimo del Albariño. En esos actos se procederá a la investidura de Damas e Cabaleiros do Albariño, en el que se hará entrega de las distinciones y nombramientos de Xovenes Albairñenese, Albariñenses de Honra y Follas de Prata.

Última cata para definir el mejor albariño de 2021

Una de las actividades más importantes de la Festa do Albariño es la cata concurso en la que se decide cuales serán los tres mejores vinos de la última añada. Estas catas comenzaron ayer, con la participación de 24 personas como jurado. Durante la celebración de la Cata Prima, el panel de cata se dividió en dos para evaluar todos los vinos participantes en el certamen, siendo puntuados según la normativa de la Organización Internacional del Vino (OIV). Los catorce mejores vinos volverán a pasar una criba esta mañana, en el mismo escenario, el Parador de Cambados, criba en la que se decidirá el nombre de los tres mejores caldos de cuantos se han presentado a la elección. El panel de cata está integrado por 24 expertos, pertenecientes tanto al Consello como externos, reunidos para la ocasión. Entre los participantes se encuentran nombres como el de Andrés Proensa, director de la revista Planeta Vino y Guía Proensa; Caros Iserte, director del programa “Variotinto”; Nuria España, sumiller de amplia experiencia que, en la actualidad, está en Tenerife en el Royal River Luxury Hotels; o Vicente Escamilla, redactor jefe de la Semana Vitivinícola (Sevi), entre otros. La selección de los vinos ganadores no será sencilla, ya que la añada de 2021 no solo ha destacado por las cantidades de uva recogidas, sino también por su calidad, algo que se dejará traslucir en la selección. En el concurso compiten un total de 53 marcas de todas las subzonas de la Denominación de Orixe Rías Baixas. Toda la actividad se está desarrollando en el Salón Bazán del Parador de Cambados. El nombre de los galardonados se dará a conocer durante la celebración del Xantar Albairñense, organizado por el Capítulo Serenísimo do Albariño y por el Concello de Cambados, el próximo domingo, uno de los eventos más importantes de la Festa.