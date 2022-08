Desde el pasado día 1 de agosto, el centro médico de Baión, en Vilanova de Arousa, permanece cerrado a cal y canto debido a las vacaciones del personal, una situación que se vuelve a repetir al no enviar sustitutos el Sergas. Un cartel colocado en las puertas del centro indica que no habrá atención hasta el 15 de este mes.

La situación no ha pasado desapercibida al PSOE de Vilanova, que ayer recordó que no es la primera ocasión en la que esto ocurre y que, incluso, hay una moción aprobada por unanimidad para buscar una solución “de la que no se ha vuelto a saber nada”. Este paso “dado por el Sergas, y sin crítica desde el partido que gobierna Vilanova, perjudica a tres parroquias de Vilanova, que tendrán que desplazarse ahora hasta el casco urbano al no tener atención en su centro de referencia”. Para ello, tienen que recorrer 12 kilómetros a causa de una decisión en la que “una vez más, se ceban con el rural y con las personas mayores, que son las que más dificultades tienen para desplazarse”. Desde la formación lamentan que el alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, no participase en la reunión que mantuvieron el resto de regidores con el titular de Sanidade para buscar soluciones, “a sabiendas de que una de las parroquias más grandes de Vilanova se iba a quedar sin servicio”.

La formación insiste en la necesidad de que los vecinos de Baión “merecen una atención sanitaria de calidad, pero desde el Concello no muestran interés alguno en erradicar situaciones como esta”.