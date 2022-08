Manu Chao desata la locura en Cambados

Está llamado a ser uno de los conciertos del verano y la salida a la venta de las entradas en el día de ayer así lo demostró. Las entradas se pusieron a la venta a las 12.00 horas y la web estuvo colapsada durante más de una hora hasta que volvió a funcionar.

En tan solo una hora se vendieron 1.500 entradas y, al término de la jornada, la venta online estaba prácticamente agotada. Quedarán 500 en las taquillas de Fefiñáns para vender antes del inicio del concierto. El precio de las entradas, de tan solo 10 euros; ser una de las dos únicas actuaciones que va a tener el artista en Galicia; y la escasa capacidad del aforo hizo que las reservas volasen hasta casi acabarse.

El artista internacional ofrecerá un concierto en acústico y estará acompañado de Lucky Salvadori a la guitarra y Miguel Rumbao a la percusión. El aforo máximo del evento será de 2.500 personas. Las entradas tendrán un precio de 10 euros, y se venderán a través de la plataforma Ataquilla.com a partir del 1 de agosto. El artista solo tocará en Cambados y Vilalba durante su gira.

La contratación de Manu Chao en Cambados era una prioridad para el edil de Cultura, Tino Cordal, desde el inicio de su mandato en 2015, pero no pudo gestarse en ninguna de las ediciones anteriores de las Festas do Albariño. Tampoco en esta, pero si surgió la posibilidad de que actuase fuera de esas jornadas, y en Cambados no se dudó.