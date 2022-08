El centro de salud de As Covas, sin médico hasta el 16 por vacaciones

El centro de salud de As Covas (Meaño) permanecerá sin médico alguno hasta el día 16. Las vacaciones dejan a este centro únicamente con sus dos consultas de atención de enfermería. Las personas que precisen de atención médica urgente serán desviadas al centro de salud de Coirón-Dena, donde presta consulta el otro galeno, o bien a la PAC de Baltar, en Portonovo. Y eso que precisamente Baltar es un centro sobrecargado en época estival, dado que es el de referencia turística en Sanxenxo.

Lo que sí puede tramitarse desde el centro de salud de As Covas, con su atención de enfermería y personal PSX, es la renovación de recetas médicas para pacientes crónicos, sin necesidad para ello de acudir consulta médica. En el alero estaba todavía ayer la tramitación concesión, y renovación de bajas o altas laborales, pendiente aún del servicio que asumiría la labor.

Por su parte, también el centro de salud de Coirón-Dena se queda sin servicio de Pediatría en esta primera quincena de agosto, por vacaciones de la titular, que regresará a su consulta también el 16.

Las indicaciones para las familias son que aquellos que precisen de atención pediátrica urgente acudan al Hospital Provincial de Pontevedra, y no al PAC de Baltar, cuyo servicio de atención pediátrica, explican, se halla muy saturado.

La situación de la falta de médicos, en el caso de Meaño, se traduce en un centro de salud de As Covas que tenía asignados dos galenos, con sendas consultas de enfermería. Sin uno de esos médicos se quedaba el centro en noviembre de 2020 por jubilación del titular. El Sergas hizo caso omiso entonces de la oferta de aquel para poder seguir ejerciendo, propuesta que ignoró la gerencia. Así las cosas, a partir ahí el centro se quedó con un único médico. Al cabo del tiempo y al no dar el Sergas con sustituto, el centro de salud de As Covas fue paliando la situación con peonadas de los otros dos médicos atendían quedaban en el municipio, uno en Meaño y otro en Dena, y que se turnaban para ofrecer esas peonadas en horario de tarde.

Tres mil tarjetas

Llegado el verano, tal y como se temía, se complica la situación en el municipio meañés. Las 3.000 tarjetas sanitarias adscritas al centro de salud de As Covas, se quedan así sin consulta médica durante estos próximos 15 días. Tres millares de tarjetas que se repartían los dos médicos de los que carece el centro.

Atrás se han quedado las reivindicaciones de las diferentes fuerzas políticas meañesas que se vienen repitiendo desde hace dos años, dentro de un clima general en la comarca saliense, que se plasma también en los demás ayuntamientos de la comarca.

Meaño arrastra así dos años con el servicio cojo, un plazo en el que se sí se ha conseguido el regreso de la pediatra desde Baltar a la consulta compartida en jornada partida entre Meaño (en el centro de salud de Coirón) y Meis.