A Illa, pionera en la creación de una comunidad energética

Embarcada en el proyecto Eu Islands Clear Energy y con el objetivo de cambiar la cultura energética de su población, A Illa se ha marcado como objetivo poner en marcha su primera comunidad energética antes de que finalice el año. El proyecto, que es totalmente pionero en la comarca de O Salnés, implicará a una docena de viviendas particulares, a instalaciones municipales y a dependencias de la Confraría San Xulián y OPP-20 de A Illa. Todas recibirán energía de una célula fotovoltaica que se instalará en una nave que pertenece a esta última entidad, situada en el lugar de O Monte.

Gabriele von Hundelshausen, edil de Medio Ambiente, lleva años implicada en ese objetivo de cambiar los hábitos energéticos del municipio, y este proyecto, es “una buena oportunidad para ello, ya que el objetivo es que sea pionero para estas viviendas, pero en un futuro no muy lejano, extenderlo a todo el municipio”. La intención inicial es que el número de viviendas fuese más amplio, e incluso, había propietarios interesados en ser partícipes de esta iniciativa, pero la ley actual solo permite que las células fotovoltaicas ofrezcan energía a dependencias situadas a menos de 500 metros de distancia, una circunstancia que Von Hundelshausen no comparte, sobre todo, porque “a nivel europeo no existe esa justificación técnica y económica que figura en esta ley, por eso esperamos que pueda ser ajustada e ir ampliando viviendas al proyecto”.

El pequeño municipio de 5.000 habitantes se sitúa así a la vanguardia a la hora de diseñar estrategias dirigidas a conseguir la autosuficiencia energética desde el ámbito público.

Para conseguir que el proyecto se ponga en marcha antes de finalizar el año, A Illa trabaja en la búsqueda de empresas que puedan colaborar y en la organización de las cuestiones financieras. El municipio cuenta con una importante aportación de la Unión Europea al ser una de las 26 islas elegidas para generación de energía y la creación de un consumo compatible. Todos esos pasos se están dando bajo la supervisión del colectivo Arousa en Transición, fundamental en todos los pasos que se están dando.

A Illa también apuesta por buscar una alternativa no contaminante para la movilidad de su gran flota bateeira

Cambiar el modelo energético no solo se centra en las viviendas. En A Illa también se está trabajando en llevar una alternativa energética a uno de sus principales sustentos económicos, el sector bateeiro. La intención es que las embarcaciones auxiliares apuesten por energías limpias frente al gasóleo . Para ello se está desarrollando el estudio de viabilidad de un barco piloto, capaz de funcionar con electricidad a través de generadores e implementar esta tecnología en el resto de embarcaciones, lo que permitiría crear una red inteligente de almacenaje y distribución de energía eléctrica, con el fin de reducir las emisiones de dióxido de carbono que genera la flota.

No solo las instituciones públicas se han implicado en este proyecto, sino que también los particulares lo han hecho a través del colectivo Arousa en Transición.