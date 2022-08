Denuncian el abandono y pésimo estado de la calle Bubela de Vilagarcía

La asociación de vecinos Fonte da Coca de Vilagarcía denunció ayer la situación en la que se encuentra una de las calles del barrio de As Carolinas, la calle Bubela. Aunque no se trata de uno de los viales principales del barrio, si es bastante usada por los vecinos de la zona, que se encuentran con que el vial está siendo invadido por todo tipo de maleza, una situación que perjudica tanto a los vehículos, a los que resta visibilidad, pero especialmente a los peatones, que tienen que caminar pendientes de esquivar silvas y de no ser atropellados en el intento.

Preocupa sobremanera el estado de la finca anexa al parque de a Coca, un espacio que hace años que no se limpia lo que supone un serio problema “de salud pública y un importante riesgo para la seguridad de todo el barrio, ya que estando en situación de prealerta a causa de la sequía, puede convertirse en el origen de un incendio”. Insisten en que la situación de esa finca es un riesgo tanto para los vecinos de la Fonte da Coca como para los del barrio de A Laxe. Desde el colectivo inciden en que “nos parece muy bien que la Finca do Ouro, actual parking alternativo, se adecente para los turistas y con vistas a la Festa da Auga, pero consideramos que la situación de la finca situada en este barrio supone un importante peligro para los ciudadanos y las empresas de la zona”. Instan al Concello a limpiarla por la vía de urgencia y que se le pase el coste al propietario de la misma.