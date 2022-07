Cambados se sumerge en la semana grande del Albariño

Cambados ya se encuentra sumergida en las Festas do Albariño. Las calles del municipio arousano se han llenado de la música de las charangas y de un ambiente festivo que ira in crescendo a medida que avance la semana y se acerquen los días grandes de las fiestas. La plaza de Fefiñáns acogió en la noche del pasado viernes el primero de los conciertos que se van a celebrar en esta edición. Al escenario habilitado en la emblemática plaza se subió Nicky Jam, uno de los grandes referentes del reggeton a nivel mundial. Hace dos años, en 2020, estaba prevista la celebración de su concierto, pero tuvo que ser suspendido por la pandemia. Gran parte de las entradas ya se habían vendido en febrero de ese año y sus propietarios tuvieron que aguardar dos años para poder asistir al espectáculo. Su actuación dejó comentarios para todos los colores, desde aquellos que vibraron desde la primera a la última canción hasta los que criticaron que comenzase todo un cuarto de hora antes del horario previsto y tan solo durase una hora.

El testigo de Nicky Jam lo cogerán nombres de muy diferentes estilos, como las Tanxugueiras, Derby Motoretas, Morad, Susana Seivane o Dorian, pero todos ellos tendrán como lugar especial la emblemática plaza de Fefiñáns.

Cambados afrontará ahora una semana muy intensa, especialmente a partir del miércoles, cuando se abran las puertas de las casetas de venta de vino albariño, situadas en el paseo da Calzada. Dos años después, más de cuarenta bodegas volverán a vender sus caldos en el mejor escaparate de la Festa, durante unas jornadas que se prevén muy intensas. Relacionado con el vino también está previsto que el jueves se inaugure el Túnel del Vino en el Salón José Peña de Cambados. Esta actividad, organizada por el Consello Regulador da Denominación de Orixe Rías Baixas permitirá degustar más de 150 vinos de todas las bodegas pertenecientes a esta entidad, desde los preciados albariños a espumosos y de otras variedades.

El día grande de la fiesta será el próximo domingo donde, además de las diferentes actividades, se celebrará uno de los actos más “senlleiros” de la Festa do Albariño: el acto de investidura de las Damas e Cabaleiros do Albariño. Todo comenzará a las 13.00 horas, con el desfile de las asociaciones culturales y grupos hasta el patio de armas del pazo de Fefiñáns. Organizado por el Capítulo Serenísimo, se entregarán las distinciones y nombramientos de Xóvenes Albariñenses, Albariñenses de honra y Follas de Prata. Sobre las 14.30 horas tendrá lugar el Xantar do Albariño en el pazo de Torrado, un acto en el que se dará a conocer el nombre de los mejores caldos de la última cosecha.