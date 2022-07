Esta es la seguridad "extra" para una ansiada Festa da Auga que espera a más de 40.000 personas

Una de las principales novedades de esta Festa da Auga es el hospital de campaña que se montará en la Praza da Peixería debido a la precariedad en el PAC. Estará dotado con un médico y una ambulancia medicalizada. “Sabemos que no va a haber refuerzos en el PAC y desde el Concello hemos hecho un esfuerzo para atender las posibles incidencias que puedan surgir, como cortes, esguinces o exceso de consumo de alcohol”, señaló el alcalde, quien, apelando a la prudencia, hizo un llamamiento a la población para disfrutar de esta esperada fiesta “con tranquilidad”.

De este modo, Vilagarcía sigue los pasos de Cambados, que hace tiempo que anunció la contratación de personal sanitario para el Albariño, que ayer dio su pistoletazo de salida.

En base al reciente compromiso del conselleiro de Sanidade con los alcaldes de O Salnés, el PAC de San Roque deberá contar con –al menos– un facultativo en la Festa da Auga. “Esto lo damos por hecho”, afirmó el primer edil.

Al igual que en años anteriores, durante la noche previa al Auga funcionará un Punto Lila en la zona TIR de asesoramiento, información y atención para prevenir casos de violencia machista.

La subdelegada del Gobierno, Maica Larriba, cifró en “más de 40.000” los asistentes que se prevén para la Festa da Auga y se comprometió a “no escatimar recursos” para garantizar la seguridad en las multitudinarias fiestas de San Roque.

Así, el personal de la comisaría de Vilagarcía se reforzará con el de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de Vigo en la noche previa al Auga y con la unidad de caballería, como ya ocurrió durante el Atlantic Fest. Según apuntó el comisario provincial, Juan José Díaz, también existe la posibilidad de recurrir a la Brigada Móvil, dependiente de la Jefatura Superior de Policía de Galicia.

También se reforzará la vigilancia en las carreteras con controles de alcohol y drogas por parte de la Guardia Civil de Tráfico en los principales accesos a Vilagarcía.

En este sentido, el alcalde Varela recalcó la importancia de garantizar la seguridad vial, por lo que instó a las personas que vengan de fuera de la comarca a desplazarse en tren a la capital arousana: “Tenemos un magnífico transporte ferroviario y seguro que Renfe va a reforzar los trenes como hizo en el Atlantic Fest”.

Tanto Varela como Larriba hicieron hincapié en el “importante esfuerzo” que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado van a realizar durante las fiestas de Vilagarcía para que transcurran con el menor número posible de incidencias. “Estoy tranquilo como alcalde. La seguridad está garantizada durante todas las fiestas, aunque los esfuerzos se centrarán especialmente en la noche previa al Auga y el Combate Naval” al tratarse de actos que atraen a miles de personas, apuntó el regidor socialista.

La subdelegada definió al Concello de Vilagarcía como “ejemplo de colaboración y coordinación” e insistió en el “compromiso” del Estado con la capital arousana.

Recordó su reciente visita a O Cavadelo para apoyar “sin fisuras” la labor que está desarrollando el comisario Luis Hombreiro en la ciudad, pues los datos demuestran que la criminalidad ha descendido en los seis primeros meses del año, con un 22% menos de robos con violencia y un 30% menos de asaltos en viviendas, entre otras cifras.

Montserrat Prado (BNG): “No está garantizada la atención sanitaria”

El BNG de O Salnés compareció ayer frente al centro de salud de Vilagarcía para denunciar “la tremenda situación” de la sanidad pública en la comarca. La diputada Montserrat Prado urgió a la Xunta que “deje de engañar” a los vecinos lanzando “mensajes de tranquilidad” cuando la realidad es que la atención sanitaria “no está garantizada”. “Estamos en una situación de auténtica alarma sanitaria”, advirtió la parlamentaria, que calificó la actuación del Gobierno gallego de “irresponsable, negligente y temeraria”.

Prado aportó las cifras que demuestran que la atención sanitaria en O Salnés está siendo muy precaria, especialmente en lo que se refiere a atención primaria. Según los datos ofrecidos por la política cambadesa, en el ambulatorio de Vilagarcía están trabajando cinco médicos de catorce, en O Grove “de siete hay uno o dos y solo se están atendiendo urgencias, no hay citas hasta octubre”. “En Cambados faltan cuatro facultativos y en Meaño no saben si van a tener médico en agosto. Esto no es normalidad”, denunció Prado.

En pediatría, O Grove no tiene médico y Cambados uno de tres. Y en relación a los PAC, “la situación es dramática”, alertó.