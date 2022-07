Una segunda candidatura pugnará con Meixide por la dirección de la asociación vecinal de Vilaxoán

Se avecinan unas reñidas elecciones en el seno de la asociación de vecinos de Vilaxoán, una de las más antiguas de Galicia. Y es que además de la candidatura “Vilaxoán Integradora” encabezada por Cándido Meixide, se presentó en el último momento Joaquín Santamaría, más conocido como “Kinote”, un veterano simpatizante del PSOE y uno de los fundadores en 1976 de la asociación vecinal de la localidad.

Paridad

Santamaría asegura que está “haciendo equipo” y por el momento prefiere no desvelar sus identidades, si bien pretende que sea paritario. Aclara que los comicios de mañana son “presidenciables” y que en una posterior asamblea la persona elegida presentará a los demás miembros de la junta directiva.

Una dinámica contraria a la de la lista rival, que huía de presidencialismos pero que finalmente para poder acceder a las elecciones ha tenido que designar a un presidenciable: Cándido Meixide, portavoz de la Plataforma Esperta Vilaxoán.

La gestora

Su rival, “Kinote”, lleva colaborando en la asociación desde su nacimiento, pero nunca formó parte de ninguna junta directiva. Solo pasó al primer plano en 2020 cuando acompañó a Juan José Outes en la gestora para tomar las riendas del colectivo temporalmente, si bien ese periodo transitorio se prolongó dos años, desde el primer verano de la pandemia hasta el pasado mes de junio, cuando dimitió este equipo provisional para convocar elecciones.

"Ahora estoy jubilado y tengo tiempo"

Santamaría confiesa que “esperábamos que se presentara más de una candidatura”, pero como no fue así, a última hora (sobre las diez y media de la noche del último día de plazo) formalizó su candidatura con el objetivo de que los vecinos de Vilaxoán “tengan más de una opción”. “Ahora estoy jubilado y tengo más tiempo. Hay momentos en la vida en que no puedes dirigir una asociación por trabajo, pero ahora no es mi caso. Me gusta la participación vecinal y que el pueblo prospere”, declara el candidato.

Afín al PSOE

Actualmente “Kinote” tiene 70 años. En su día regentó una librería en la plaza Rafael Pazos, sitio de reunión y centro neurálgico de la época, donde se gestó precisamente la asociación de vecinos junto con Ramón Patiño, su primer presidente, y el fallecido Teo Cardalda, al que “Kinote” tenía gran estima. También dirigió un pub, muy frecuentado por políticos socialistas. “Le llamaban la sede del PSOE”, recuerda.

Este vilaxoanés fue militante socialista e integró la lista de Juan Antonio Pérez Callón a las elecciones a la Alcaldía de Vilagarcía de 1987.

La actualización del censo aumenta el número de socios a 266

A tenor de la relación entre la gestora y el Concello, la candidatura de “Kinote” se presenta cómoda para el gobierno local, mientras que la liderada por Meixide se prevé más reivindicativa. Serán los 266 socios que están llamados mañana a las urnas (de 10.00 a 12.00 horas) los que decidan quién será el nuevo presidente de la entidad.