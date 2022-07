Estos son los cursos de la Escola Oficial de Idiomas de Vilagarcía en los que todavía quedan vacantes

El adelanto de los plazos de preinscripción y matrícula en las escuelas de enseñanzas especiales (iniciarán el curso el 8 de septiembre de forma simultánea a los colegios e institutos) ha influido en la demanda registrada por parte del alumnado. En el caso de la Escola Oficial de Idiomas (EOI) de Vilagarcía, se han cerrado los plazos ordinarios con vacantes en todos los cursos y niveles, según confirma la vicedirectora del centro, Marta Gago. No obstante, los interesados en estudiar lenguas en las dependencias de Desamparados todavía tienen una última oportunidad para matricularse: del 1 al 7 de septiembre en la secretaría de la escuela.

Una de las principales novedades del curso 2022-2023 son los cursos de competencias lingüísticas (también denominados monográficos), pensados sobre todo para aquellas personas que ya han adquirido un cierto nivel y no desean continuar obteniendo más certificados. Serán de destrezas comunicativas en inglés, alemán e italiano con una duración de 60 horas, es decir, un cuatrimestre. Quedan huecos tanto en Inglés B2 y C1 como en Alemán B2 e Italiano C1.

Oferta semipresencial

En relación a la semipresencialidad, la experiencia piloto de Inglés B2.1 funcionó tan bien que a partir de septiembre además de mantener este nivel en la modalidad híbrida (dos horas a la semana de asistencia a clase y otras tantas de trabajo en casa con el aula virtual) se estrenará el inmediatamente superior, el B2.2, al igual que el B1.1 de Alemán. La carga horaria es la misma que en las modalidades presenciales (120 horas). Según señala Marta Gago, en Inglés quedan 19 vacantes y en Alemán 23.

El equipo directivo de la EOI de Vilagarcía recuerda que no se trata de una enseñanza a distancia y que los alumnos que no asistieron a clase no fueron capaces de terminar el curso con éxito. La formación que sí se proporciona a distancia es That’s English (desde el nivel A1 hasta el C1).

Otra de las grandes novedades del próximo curso es la incorporación de Galego a la oferta formativa del centro. Se trata de Galego, concretamente en el nivel C2, donde todavía quedan 21 vacantes.

Así, Galego se suma a las cinco lenguas que ya se estudiaban hasta ahora en la Escola Oficial de Idiomas vilagarciana: inglés, francés, alemán, italiano y portugués. Por tanto a partir de septiembre serán seis.