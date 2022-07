Somos denuncia la “pésima” calidad del agua en Ribadumia

Somos Ribadumia emitió ayer un comunicado alertando de la situación en la que se encuentra el servicio de suministro de agua a la población, con numerosos problemas y dejando muchas dudas sobre la calidad del agua que mana desde los grifos. A mayores, el problema se extiende a la piscina municipal que, desde hace varios días, aseguran desde Somos, presenta un color verde “muy preocupante”.

La formación que lidera Enrique Oubiña asegura que lleva varias semanas notando altibajos en el nivel de coloración del agua. Esos altibajos van de un extremo a otro ya que la semana pasada “el nivel de cloro era tan alto que casi no se podía beber y esta semana el agua sabe directamente a pozo y no contiene nada de cloro”. Desde la formación aseguran que varias personas llamaron al Concello sin que “nadie les aportase una respuesta y mucho menos una solución”. Para la formación, el problema no es menor precisamente, ya que la ausencia de cloro puede dar lugar a la aparición de bacterias y patógenos. “Ese fue el motivo por el que el Concello adquirió en su día una máquina potabilizadora que se instaló en la salida del depósito de Sete Pías”, explican desde Somos. Sin embargo, esa potabilizadora “debe estar desconectada o sin cloro algo que no aclaran desde el grupo de gobierno, que prefieren salir en las fotografías de los eventos deportivos”.

Otra de las cuestiones que preocupan a la formación son las instalaciones de la piscina municipal y todo el entorno de la playa fluvial de Cabanelas, que se encuentran “en un estado lamentable, con abundancia de basura, con buena parte del césped de la zona de la piscina seco y casi sin ningún mantenimiento de todo el entorno”.

Pero a estas deficiencias que han apreciado en Cabanelas se suma otra que les tiene sumamente preocupados, que es la situación en la que se encuentra el agua de la piscina municipal. Desde la formación que lidera Enrique Oubiña se alerta de que “el agua de la piscina ha tomado un color verdoso, algo a lo que acompaña un verdín acumulado en varias zonas de la misma que hace sospechar que quizás no se encuentre en las condiciones adecuadas para el baño”.

A pesar de esta situación, la piscina permanece abierta ni “se ha informado de nada, y eso que las quejas por esta situación son conocidas en el Concello”. Desde Somos Ribadumia recuerdan al regidor, David Castro, que no solo es que la instalación sea pública y de pago, sino que “su responsabilidad, y la de su equipo, es la de velar porque estas instalaciones reúnan condiciones óptimas para el baño y se garantice en todo momento la salubridad y la limpieza del agua”. En caso de no ser así, “se debe actuar en consecuencia, sin aguardar a que se puedan registrar sustos o problemas de mayor envergadura”.

Es por ello que desde las formación le piden al alcalde que “si no puede garantizar la salubridad de las aguas de la piscina municipal, que la cierre de manera temporal hasta que se resuelvan los problemas, así como actuar de forma inmediata en los problemas que se están registrando en el suministro de agua pública”.