A navegación tradicional regresa ao Grove no seu tributo permanente a Staffan Mörling

A navegación tradicional galega sempre estará en débeda co antropólogo e etnógrafo sueco Staffan Mörling. É por esa razón pola que este ano se decidiu pór en marcha unha Copa co seu nome na que se inclúen algunhas das regatas máis veteranas de dornas. Unha delas é a Regata dos Faros no Grove, unha proba que o vindeiro sábado acadará a súa XXXIII edición e na que está previsto que participen unhas trinta dornas de toda a ría de Arousa e da de Pontevedra.

A proba foi presentada onte no Grove e estará organizada pola asociación da Dorna Meca. Eduardo Parada, presidente da asociación, agradeceu onte a implicación do Concello e lembrou que, a primeira edición desta competición celebrouse o 19 de agosto de 1989, co obxectivo de que “as dornas navegaran a vela e potenciar o deporte tradicional”.

A Regata dos Faros sairá desde o pantalán de abrigo do porto do Grove ás 16.30 horas, coas dornas navegando en dirección á baliza de Arido, antes de continuar entre o faro da Lobeira e do Sinás. Logo, virarán no faro do Pragueiro, tamén coñecido como Umias, un circuito dunhas 2,5 ou tres millas.

O alcalde do Grove, José Antonio Cacabelos, destacou que esta regata encádrase nas actividades culturais-deportivas do Concello. Lembrou que as competicións de dornas a vela estaban, antigamente, vencelladas á actividade económica pero que, hoxe en día, son unha actividade cultural e de recuperación do patrimonio. Sobre a figura do antropólogo Mörling, que quedou a vivir en Galicia despois dunha viaxe cando era moi novo, dixo que era o exemplo de que “os galegos nacemos onde nos dá a gana e acabamos vivindo aquí”.

A Copa Mörling está organizada por Culturmar, a Federación Galega pola Cultura Marítima e Fluvial. O seu presidente, Xosé Luis Sacau, lembrou que a Federación fora fundada xa hai case 40 anos pola asociación meca. Sacau destacou que o campionato é unha especie de recuperación do que a finais dos anos 90 era a Copa Galicia, “para poñer en valor a navegación tradicional xa que principalmente as regatas de dornas a vela son unha “exhibición dunha parte da nosa cultura”.

A Copa Mörling arrancou o 2 de xullo coa Regata do Salnés, en Cambados. O calendario inicial prevía unha competición anterior en Portonovo, a Regata do Sepelo, mais non puido celebrarse por mor do mal tempo e está pendente de que poida celebrarse noutra data.

Despois do circuíto do Grove, celebraranse as seguintes regatas: o Triángulo do Cantiño, na Illa da Arousa (6 de agosto); e a Regata da Reiboa, en Combarro (27 de agosto).