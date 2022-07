Educación sigue con los recortes, el Cabanillas se queda sin tres profesores

Todavía con el eco del final de curso resonando en los oídos de profesores y alumnos, el IES Ramón Cabanillas de Cambados ha recibido el primer mazazo de la Consellería de Educación de cara al próximo año, el recorte de tres profesores de su plantilla. Esa decisión es algo que la comunidad educativa del centro no está dispuesta a aceptar, ya que pone en riesgo muchos de los programas que se venían impartiendo en el centro de Cambados. No en vano, con menor número de profesores y una cifra de alumnos muy semejante a la de años anteriores, en el centro temen que se vean en la tesitura de modificar su línea de trabajo.

Esa modificación va a provocar que se renuncie a programas como el Plan de Bibliotecas, la radio escolar, las actividades de refuerzo para el alumnado que precisa más apoyo o al Bacharelato de Excelenvia (STEMBach) que se imparte en las dependencias del Cabanillas en este momento. Otro de los programas en peligro es el Edixgal, ya que al reducir la plantilla de profesores el centro se queda sin personal para atender a las necesidades y problemas relacionados con los equipos, tales como mantenimiento, incidencias o formación de alumnado y profesorado. Otro de los problemas graves que va a generar esta decisión afecta a las guardias de transporte o de recreo, que quedarán con personal insuficiente para garantizar la seguridad del alumnado.

Al igual que en muchos otros centros, el recorte también va a suponer un quebradero de cabeza para los desdobles de grupos. Así, aseguran que la pérdida de profesorado no permite hacer tres grupos en 1º de ESO y obliga a elaborar dos con 30 y 31 alumnos. “La reducción que nos ha comunicado la Inspección Educativa va en detrimento de la calidad de la enseñanza, convirtiéndose en un perjuicio evidente para el alumnado”, explican desde el claustro. A ello se une que no van a poder atender al alumnado con necesidades educativas especiales y “no permite cumplir con el derecho que tiene el alumnado a una atención a la diversidad adecuada”.

Para la comunidad escolar del IES Cabanillas no hay razón alguna para acometer estos recortes en la plantilla de profesores. Es más, consideran que Educación lo que debería hacer es acometer un plan de reducción de ratios que implique “una mayor dotación de profesorado y la introducción de otro personal no docente, fundamental para atender las diversas problemáticas sociales que afectan al alumnado, problemáticas que se quiere que atienda una enseñanza pública a la que no s ele dota de herramientas adecuadas ni suficientes para ello”.

El recorte en el IES Cabanillas de Cambados es solo la punta del Iceberg de los recortes que la Consellería de Educación está aplicando en la plantilla de profesores, creando problemas importantes en prácticamente todos los colegios de la comarca.