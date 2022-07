El colapso sanitario tiene difícil solución

No habrá soluciones inmediatas a la crisis sanitaria que lleva sufriendo desde hace meses la comarca de O Salnés y que se ha acrecentado durante el verano. La ausencia de personal limita que se puedan cubrir las bajas y la Consellería de Sanidade no se compromete a encontrar una solución satisfactoria a corto plazo. Así lo reconoció ayer el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, en su encuentro con los alcaldes de la comarca de O Salnés.

Las únicas soluciones que puso encima de la mesa y que a los regidores les parecen insuficientes afectan a dos ejes fundamentales en la sanidad pública de la comarca. El primero de esos ejes son los Puntos de Atención Continuada (PAC), que Sanidade tiene intención de mantener abiertos como sea, pese a que el Colegio de Médicos recomienda que no lo haga en esas condiciones. Todos ellos, explicó Comesaña, tendrán un médico que estará acompañado de un MIR de cuarto año a partir de agosto y mientras no se pueda estabilizar la situación. Los PAC de la comarca llevan tiempo sufriendo todo tipo de avatares pese a atender, como es el caso de Cambados, varios municipios, a los que se suma la población flotante de la comarca. De hecho, en el día de ayer, mientras el conselleiro se sentaba con los alcaldes en Exposalnés, el único médico que estaba en esos momentos en el centro era destinado a A Parda, quedándose varias horas el PAC de la villa del albariño sin cobertura.

El otro eje central es la atención primaria, donde existe un gran déficit de personal que está provocando muchos problemas a los usuarios. Ahí, Sanidade entiende que el problema tiene difícil solución antes del mes de septiembre u octubre, cuando finalicen los turnos de vacaciones de los facultativos. Sin embargo, para los alcaldes de la comarca de O Salnés este es un problema capital. Un ejemplo de ello es el caso de O Grove, cuyo alcalde, José Antonio Cacabelos, expuso en la reunión, destacando que, de nueve médicos, el centro de salud solo tiene dos, lo que ha provocado que no hagan recetas ni renueven bajas, entre otras muchas cuestiones, provocando serios prejuicios a la población. A Illa y Ribadumia también llevan más de año y medio sin pediatra y la lista se extiende a prácticamente todos los centros de salud de la comarca, donde falta personal.

La marcha del único médico del PAC a Pontevedra deja sin médico a Cambados durante varias horas

Marta Giráldez, presidenta de la Mancomunidade, reconocía ayer que “estamos muy preocupados, porque vemos que no se encuentra una solución a la falta de personal y al colapso que está sufriendo la comarca en el tema sanitario”. La presidenta de la entidad recuerda que “somos la tercera área sanitaria de Galicia, tras A Coruña y Vigo y no podemos estar en esta situación”.

Tino Cordal, edil de Sanidade de Cambados, arremetió ayer con gran dureza contra la Consellería y contra el responsable del área sanitaria Pontevedra-O Salnés, sobre todo, por los problemas que viene arrastrando el PAC. Cordal recordó que las instalaciones de Cambados atienden a cuatro concellos y, en las últimas semanas, se han quedado varias veces sin médico de guardia “como ocurrió ayer, de hecho, cuando el único facultativo que estaba trabajando fue trasladado a A parda sobre las 18.30 horas”. Cordal recuerda que lleva siete años denunciando esta situación y que, en lugar de solucionarse, “va a peor, porque ahora utilizan el PAC de Cambados para cubrir otros centros de salud y no tienen rubor al afirmar que son incapaces de solucionarlo”.

Otra de las cuestiones que ha causado un importante malestar al edil de Cambados es la ausencia de refuerzos en el PAC de Cambados para la noche de la Festa do Albariño. “En 2019 cumplieron, pero para este año hablan de que a ver si pueden tener dos médicos en el PAC y siguen sin aclararlo pese a los escritos que les hemos presentado, una noche en la que hay miles de personas en Cambados”, explica indignado Cordal. El edil admite que “no tenemos ningún tipo de confianza en ellos, por eso hemos decidido contratar ambulancias y montar un hospital de campaña, porque no aguardamos nada del Sergas”. También recuerda a los responsables del área sanitaria que “ellos no encontrarán médicos, pero nosotros para esa noche si que lo hicimos, así que médicos hay, lo qu epasa es que hay que ofrecer buenas condiciones laborales dignas”. Cordal censuró que desde el área sanitaria se le dijese que “el Albariño es una fiesta y debe encargarse la organización de dotar de estos servicios, parece que se les olvida que esa noche son miles los gallegos que vienen y que cuentan con tarjeta sanitaria del Sergas, por lo que tienen derecho a ser atendidos en la Sanidade pública gallega”.