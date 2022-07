El Rallymix ya mira hacia una tercera edición tras el éxito de este fin de semana

La organización del Rallymix de Ribadumia hace una balance positivo de un fin de semana marcado por la velocidad y también la seguridad de un evento que reunió a más de 80 vehículos en las categorías de carcross y carrozados.

Tino Iglesias, máximo representante de la escudería Desguaces Tino Racing, fue el primero en confirmar que “habrá una tercera edición. Este fin de semana quedó demostrado que Ribadumia acoge muy bien el Rallymix y cuenta con zonas perfectas para crear tramos exigentes y espectaculares”.

En lo organizativo, la alta participación también supuso un reto añadido. El propio Tino Iglesias no duda en reconocer que “fueron 30 coches más que el primer año y la verdad es que no esperábamos tanta inscripción. Lo más positivo es que salió todo bien, aunque las salidas se fueron demorando un poco más debido a que se levantaba mucho polvo y se salió en intervalos de un minuto y medio y no de un minuto, como estaba previsto”.

También el trazado supuso un incremento en cuanto a su kilometraje, pasando de los nueve de 2021 a los 12 del pasado fin de semana. En este sentido, Iglesias Cores no pasa por alto que “éramos partidarios de meter variaciones respecto al primer año y la primera era el trazado. Lo hicimos también más atractivo y el Concello de Ribadumia se volcó con nosotros para que saliera todo bien”.

Fue el propio Tino Iglesias quien tuvo mucho que ver en el diseño de un recorrido del que reconocía “tenía una rasante a la que le tenía miedo, pero ahí no pasó absolutamente nada. Quizá porque al ser una zona considerada más peligrosa, los pilotos la cogimos todos con mayor precaución”.

El circuito se desarrolló por zonas de monte y carreteras secundarias. Todo ello bajo la vigilancia de una organización que alcanzó las 80 personas. Apenas algunas salidas de vía y las normales averías mecánicas, fueron las únicas notas destacadas de dos días de competición con un amplio seguimiento desde las diferentes zonas habilitadas para ello.

La escudería anfitriona fue la que presentó una mayor representación. Sin embargo, la mala suerte se les cruzó en forma de salida de vía, en el caso de Tino Iglesias Cores, y una rotura de motos, como le sucedió a su hijo. Aun así, el primero marcó el mejor tiempo sobre el trazado empleando 9 minutos y 13 segundos.

Podios para pilotos locales

La victoria en la categoría de carcross fue para Javier Ramilo, de la escudería Yacar Racing, al ser el más regular en las cinco pasadas por el tramo. La segunda plaza fue para el local Alejandro Fariña (Desguaces Tino Racing) y tercero fue el también ribadumiense Cristóbal Serantes (Serantes Sport). En la competición de carrozados la victoria fue para el Skoda Fabia R5 de Manuel Osorio y y Alberto dos Reis, de la escudería Cuntis VT. La segunda plaza fue para José Fernández y Alfredo Carballo (Yacar Racing) con su Volkswagen R5) mientras que la tercera plaza fue para los hermanos Tino y Jorge Iglesias Cores con su Ford Fiesta N5.