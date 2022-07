“La Policía Local de Meaño va camino de la extinción”

Rosa Acuña Rey acaba de jubilarse como policía local en Meaño. A sus 61 años, es el primer agente que lo hace en el cuerpo, después de haber dedicado 32 años a la profesión, seis de ellos en Sanxenxo y 26, en Meaño, a donde llegó en el año 1996. Tras demandarlo, y por cuanto la Policía Local carecía de escalafón de mandos, en 2011 le fue reconocida la condición de coordinadora del cuerpo, al ser el agente con más experiencia y años en el mismo. Este servicio había sido creado a inicios de los años 90, tras asumir Jorge Domínguez la Alcaldía en 1991, iniciándose entonces con dos agentes, y llegando a contar con cinco en el momento más álgido.

–¿Qué recuerdo se lleva de sus 26 años como policía local en Meaño?

–El recuerdo de la buena gente que es la de Meaño, de vecinos pacíficos, cumplidores, colaboradores con las normas y con la policía local. Tanto que la gente sentía entonces el daño a la propiedad municipal como si fuera suya, y nos avisaban ante cualquier cosa. Meaño me ha enamorado tanto que, viviendo en Vilagarcía en mis 12 últimos años, pero pasando la mayor parte del tiempo trabajando en Meaño, en realidad siento que no me quiero ir.

-Toca decir adiós...

-Al puesto sí, a Meaño no. Ahora que me acabo de jubilar me ilusiona el instalarme en Meaño y residir aquí. Me parece un lugar dorado para la jubilación, un pueblo tranquilo, bien comunicado, alejado del estrés de la ciudad y eso se valora más aún con el tiempo. Conozco mucho las siete parroquias de Meaño, he hecho muchas amistades en ellas, todo me tira para instalarme aquí. En todo este tiempo me he sentido meañesa, y quiero seguir sintiéndolo y ahora siéndolo como vecina.

–Usted comenzó ejerciendo en Sanxenxo y en 1996 pidió su traslado a Meaño. ¿Por qué razón?

– Yo venía de atravesar un problema salud muy severo, que hizo tener someterme a una operación quirúrgica muy delicada. Para bien, la vuelta al trabajo exigía alejarme del ritmo frenético que había en Sanxenxo, con turno de mañana, tarde y noche, superar aquel momento necesitada de más tranquilidad. Y en esas se dio circunstancia para hacer la permuta de la plaza con un agente de Meaño.

–Después de 26 años como agente en Meaño: ¿qué Policía Local se encuentra y qué Policía Local deja?

–Vivió dos fases muy distintas. Una primera, cuando llegué, con una policía local que estaba muy valorada, que amén de su labor de tráfico, mismo haciendo controles de velocidad con el radar de tráfico, hacíamos inspecciones urbanísticas, actuábamos ante focos de vertidos incontrolados, en abandono de animales, intercedíamos en riñas vecinales cuando nos reclamaban, mismo dentro de una misma familia para reconducir la situación, hacíamos programas de seguridad vial con los escolares, hasta con prácticas en el karting en Montalvo… Luego vino una segunda fase, que fueron estos los últimos años con un cambio muy drástico que conllevó que todo aquello dejara de hacerse, lo que supone una falta de respeto desde gobierno local a los ciudadanos y a la policía local que acabó siendo ninguneada, privando de sus servicios y de su actuación al propio ciudadano.

-Explíquese un poco, por favor.

–En el momento actual estamos asistiendo a un desmantelamiento encubierto de la policía local. Meaño contaba con cinco plazas de policía local, cumpliendo el ratio de un agente por cada 1.000 ciudadanos. En el mandato 2015-2019, con Lourdes Ucha, se amortizó una de esas plazas, que desapareció. Así quedaron cuatro agentes que, en la práctica eran dos, porque uno de esos cuatro está en situación de excedencia y el otro en trabajos en otras administraciones. Pero esas dos plazas no se cubren desde hace años, y eso que se presupuestan en vano en el plano salarial cada año. Pero más aún, desde mi última baja laboral el pasado mes febrero, y más ahora con mi jubilación, en la práctica Meaño cuenta con un único agente en el cuerpo. La alcaldía y el gobierno local, aún sabiendo de mi jubilación con mucha antelación, no hicieron movimiento alguno para sustituirme. Esta es la situación real hoy.

-¿Cómo ve el futuro del cuerpo en Meaño?

-El futuro lo veo muy negro: conduce a la extinción de la policía local en Meaño.

-¿Son complicados los cuerpos de policía local para las alcaldías?

-No son complicadas. Las policías locales lo que hacen es su trabajo, y lo desempeñan con profesionalidad, ajustándose en todo momento a la norma. Lo que ocurre es que muchas veces esa labor no siempre gusta, máxime si lo que pretenden es saltarse la norma. Y las Policías Locales no se prestan a eso, sino que están precisamente para velar por el cumplimiento de la norma.

“Muchas alegaciones todavía no se han resuelto para la plantilla de la Policía Local”

–En el plano laboral usted se ha venido caracterizando por una reivindicación laboral que hasta ahora nunca ha llegado a puerto, ¿en qué estado se encuentra la negociación?

–Es una reivindicación con la que llevo una década peleando, porque para mí, amén de en el plano personal, lo que está sobre la mesa de discusión es una afrenta a las Policías Locales en su conjunto. No puede ocurrir que en Meaño, un agente de la Policía Local, con su preparación, su plus de nocturnidad y de peligrosidad, perciba menos dinero que un operario de base, porque las alcaldías, con sus complementos laborales, en Meaño hacen y deshacen de su capa un sayo, asignándolos a dedo y sin criterio objetivo alguno. Ninguna corporación ni alcaldía, ni tampoco ahora pese lo comprometido, quisieron poner coto a esta situación.

–Se supone que la Relación de Puestos de Trabajo, recientemente aprobada, pondrá un poco de orden y clarificará esto.

–La Relación de Puestos de Trabajo (RPT) se aprobó en el pleno el pasado mes de enero, y a mediados de marzo finalizó el plazo de alegaciones, que se presentaron y, a día de hoy, todavía no se han resuelto. Pero en todo caso, no enmendará su error con la Policía Local, salvo que se acepten todas las alegaciones presentadas en ese sentido.

–Disculpe si no se ajusta al guion. Supongo que en el Concello y también los vecinos se han preguntado por sus frecuentes bajas laborales en los últimos años. ¿Tiene alguna respuesta que les convenza?

–No importa, contesto con naturalidad. Hay enfermedades que no se evidencian externamente, que son complicadas por dentro, y que cuando reaparecen son desgracias a las que cada uno tiene que hacer frente cuando le toca. Una ha tratado de llevarlo con dignidad, y sigo tratando de hacerlo ahora en la jubilación, y con la ilusión de seguir disfrutando de Meaño y de su gente ahora a pie de calle.

–¿Cómo le gustaría que le recordase la gente en Meaño el día de mañana?

–Por mi vocación como agente de Policía Local que he sido, con el uniforme del cuerpo con el que solían verme cada día. No quiero nada más, eso es suficiente