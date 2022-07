“Extremistas son os gobernantes por actuar de costas aos traballadores e pequenos empresarios”

Despois do seu paso pola política municipal, o cambadés Álvaro Rodríguez Núñez centrou a súa actividade na publicación de libros nos que realiza unha profunda análise de movementos políticos. Un exemplo dese interese é a súa última obra, "Soberanía o servidumbre: La glebalización del siglo XXI”, saíu do prelo e xa se atopa á venta nas principais plataformas a través da editorial Letras Inquietas.

–Globalización fronte a glebalización, seguen existindo os escravos e os servos feudais en pleno século XXI? Non mudou nada?

–En Europa xorden novos servos. O 25% da poboación española e galega é pobre. Despois está a precariedade e os salarios baixos. No libro definímolo como glebalización do século XXI. Thomas Piketty na súa obra “Capital e ideoloxía” indica que asistimos á maior acumulación de capital en Europa desde a Revolución Francesa e á conta dos pequenos empresarios e traballadores. Están a empobrecer ás clases medias.

–A palabra “liberdade” é esgrimida por todos. Non estará perdendo un pouco do seu significado? Sabe a xente realmente o que é a liberdade do individuo?

–Cada vez temos menos liberdade. Dixéronnolo á cara no Foro Económico Mundial (WEF) celebrado en Davos no 2021: “Non terás nada e serás feliz”. Imponse o concepto de liberdade do liberalismo. Dinnos: vostedes van vivir na pobreza e con drogas legais…Os globalistas da axenda 2030 non menten. Pero Liberdade non é abortar, liberdade é poder ter fillos. No libro analizamos a batalla cultural que existe.

–Corenta anos despois son moitas as voces que poñen en cuestión o que foi a transición e califícana como “Réxime do 78”.

–A inmensa maioría quería e quere democracia. Ese foi o éxito. Pero houbo cesións moi graves. De 9ª novena potencia industrial do mundo, pásase a un país de servizos par aoutros países europeos. A renda per cápita en comparación cos países da antiga Comunidade Económica Europea distanciouse, estamos máis pobres. Somos un protectorado de Bruxelas, unha colonia de Alemaña e servos da OTAN. E sen soberanía non existe democracia. No libro analízase como a democracia está en perigo.

Somos un protectorado de Bruxelas, unha sucursal da Otan

–Esgrímese de maneira habitual que vivimos nunha Democracia, pero vostede sempre defende que os políticos só defenden ao seu partido.

–Denomínase partitocracia. Moitos países de Europa teñen este réxime, como España. Consiste en que as direccións dos partidos están ao servizo das grandes corporacións secuestrando a democracia. Fan o que lles ordenan e os programas electorais son mera propaganda. Ao ser as listas pechadas, dá igual quen vaia nas listas porque se vai a cumprir o mandato do partido. Son meros mandados.

–Que consecuencias está tendo para a sociedade a existencia desa partitocracia?

–Elimínase a democracia. A reacción son os “chalecos amarelos” de Francia. Outra consecuencia é a depauperación da clase política. Os dirixentes dos partidos necesitan subalternos que non lles fagan sombra e se sometan para que eles poidan ter todo o poder nas súas mans. O resultado é unha clase política de moi baixa calidade. Parte de Europa e España teñen ese problema. Con iso a democracia empobrécese.

–Considera que está habendo unha involución no pensamento coa aparición dos extremismos ou esa involución sempre estivo aí, aínda que latente?

–A involución é do sistema que nega a democracia, e dos partidos políticos que aplican todos as mesmas políticas someténdose aos intereses de Bruxelas e das grandes corporacións. Extremistas son os gobernantes por actuar de costas dos pequenos empresarios e traballadores. Aos manifestantes agora chámannos extremistas, fachas, populistas. Lembremos a folga dos camioneiros hai uns meses...

–Que papel xogan poderes como a banca ou as grandes multinacionais na aparición deses extremismos?

–Parte do pobo rebélase contra a banca, Bruxelas e as grandes empresas. A eses descontentos chámannos extremistas. Como os grandes medios de comunicación son da banca, desacredítannos tildándonos de extremistas. Permíteme un exemplo histórico: Os que estaban en contra do Franquismo no seu día eran “perigosos comunistas”, e hoxe, os que se manifestan contra o goberno táchannos de “perigosos fascistas”. É unha bobada pero parece que lles funciona…

–Por que os gobernos non son capaces de acabar con oligopolios como os da electricidade ou os combustibles? Son monicreques deles?

–Era o primeiro obxectivo encuberto da Transición. Eses oligopolios no réxime franquista eran públicos, do Estado. Gas, gasolina, electricidade, telefónica, etc. No Réxime do 78, entregáronllos aos bancos. A Transición foi a eliminación da Industria e venda das empresas públicas. O Pobo quería democracia pero agora mandan as grandes empresas (banca) que antes eran do estado.

–Soberanía ou servidume, que movementos se resisten a caír na segunda e tratan de manter a primeira?

–A loita está entre Soberanistas e Globalistas. Os soberanistas queren que o estado teña soberanía para ter Democracia. E os globalistas queren que goberne Bruxelas, o BCE, FMI e a OTAN. Consideramos que sen soberanía non existe democracia. Os ataques aos dereitos dos cidadáns dan lugar a movementos políticos e culturais diferentes, segundo a tradición do país. En Europa a reacción pola liberdade está nos pequenos empresarios, e as clases traballadoras. A maioría dos políticos son globalistas da Axenda 2030.

–Precisamente no seu libro pon en cuestión a Axenda 2030. Que cre que se agocha detrás dese obxectivo supostamente ambiental?

–Expresárono no Foro Económico Mundial (WEF) celebrado en Davos no 2021: “Non terás nada e serás feliz”. Non enganan a ninguén, dino con claridade. A axenda 2030 é turbocapitalismo, un retroceso á servidume. O seu obxectivo non é a globalización, senón a glebalización. Que a maioría da poboación sexan servos das grandes empresas e grupos económicos mundiais que son os que teñen o poder nas súas mans. De aí a rebelión que existe en media Europa.

–En España existe un importante conflito territorial acrecentado nas últimas décadas

–A cuestión arrinca nos anos 60, co Congreso pola Liberdade da Cultura. A CLC era unha organización financiada pola CIA, e en España fomentou o nacionalismo. Todo o discurso actual independentista foi fomentado polos Estados Unidos de América e os seus aliados europeos, Alemaña e Francia, é dicir polo CLC. Hoxe, Carles Puigdemon está protexido por Alemaña, Francia e outro países membros da Unión Europea. Era o segundo obxectivo oculto da Transición.