Un perfecto conocedor del Umia convertido en piloto de rallys

Más de ochenta vehículos tomarán hoy la salida en la segunda edición del Rallymix. A la singularidad de una prueba con tanta participación se suma la curiosidad de un debut competitivo en una disciplina totalmente diferente a la que ha venido registrando importantes resultados en las dos últimas décadas. En esa tesitura se encuentra David Maquieira, todavía palista del Náutico O Muíño de Ribadumia, y que hoy verá hecha realidad su ilusión de participar en un rally y además en el mismo lugar en el que cimentó su otra pasión, el piragüismo.

Desde su Cambados natal, encontró en el río Umia el lugar donde desarrollar sus cualidades. Corría el año 2001 cuando la piragua se convirtió en el transporte hacia la élite internacional. Solo tres años después de coger por primera vez una pala en la mano, fue becado por el Centro Galego de Tecnificación Deportiva de Pontevedra para desarrollar más aún su potencial.

Apenas tres años después de aquella primera selección llegó una segunda y aún más importante cuando fue reclutado por la Federación Española para competir internacionalmente. Sus muchos títulos nacionales tanto en canoa individual como en el C-2 le llevaron a codearse con los mejores barcos europeos y mundiales.

Entre sus mayores logros figuran el subcampeonato de Europa júnior en Hungría en C-2 junto al grovense Jacobo Domínguez, así como un sexto puesto en el Mundial absoluto de Canadá formando con David Fernández, pero en 2012 los recortes en materia de becas fueron centrando su atención en el mundo laboral a la par que, sin dejar de remar, ir despertando otras aficiones como la del automovilismo.

Apoyo económico del Náutico O Muíño

Con un carcross alquilado, será un piloto más de la escudería Desguaces Tino Racing. Un vehículo en el que también lucirá el escudo del Náutico O Muíño puesto que es su propio club el que ha querido apoyarle económicamente para ver cumplida una de sus ilusiones y nada mejor que en casa, en el Rallymix de Ribadumia.

Como el propio David Maquieira reconoce, y tras un obligado curso de pilotaje y horas de entrenamiento, se toma la experiencia como “una oportunidad para disfrutar. No tengo más pretensiones que acabar y aprender de una competición así”. Un objetivo que no es óbice para reconocer la dificultad de una prueba “en la que el riesgo cero no existe sobre un trazado largo y con curvas muy rápidas”, apunta el ahora también piloto.