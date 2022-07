Durán: "Vilanova tiene una salud financiera excelente"

Cuestionado desde hace años por la situación económica y financiera de las arcas municipales, el alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, decidió salir ayer a desmentir esas afirmaciones que “la oposición utiliza como un mantra, pero que no son reales”. Lo hace después de que la oposición le afease el hecho de mantener todas las dedicaciones exclusivas y de que el Ministerio de Economía le haya obligado a tomar medidas restrictivas en el gasto.

Es cierto, explicó el regidor, que el Concello de Vilanova llegó a rondar una deuda, entre financiera y obligaciones reconocidas, de unos 10 millones de euros, pero que esa cifra “lleva descendiendo desde hace seis años gracias al esfuerzo que está realizando este grupo de gobierno, una progresión de eliminación de deuda de las mejores de Galicia y España, que demuestra que la salud financiera es excelente”.

La oposición "solo dice bulos"

El regidor desgranó ayer que la deuda financiera del Concello de Vilanova llegó a estar situada en los 7,8 millones de euros, pero que el pasado año, esa cantidad ya se había reducido a los 5,6 millones y, “a día de hoy, es de cinco millones, en una progresión que nos permitirá bajar a cuatro al cierre de este ejercicio”. En lo que respecta a las obligaciones de pago reconocidas, estas llegaron a ser en 2017 de más de tres millones de euros, pero ahora “han bajado a 1,1 millones”. Esas cantidades, insiste Durán, tienen “tendencia a la baja, lo que demuestra que estamos haciendo bien las cosas y las palabras de la oposición no dejan de ser bulos”.

Otra de las cuestiones que se criticaba desde los grupos políticos de la oposición era el período de pago medio a proveedores, donde Durán esgrime datos que “demuestran que hemos mejorado notablemente en los últimos tiempos”. No en vano, la cifra ha pasado de ser de 384 días de media, debido “al problema que tuvimos con Celtaprix”, a los 71,83 días actuales. Para Durán los datos son muy claros, Vilanova cuenta con “una salud financiera excelente, porque cuando se reduce la deuda a la mitad quiere decir que, en los próximos tres o cuatro años, no habrá deuda financiera”. Esas cifras son algo que “ya le gustaría al Estado socialista y podemita tener las cuentas así, porque allí donde gobiernan esos señores, siempre acaba yendo a más la deuda”. Durán carga tintas contra los integrantes de la oposición, asegurando que “estamos cansados de que se hable mal del pueblo, Vilanova no solo va bien, sino que lo hace con cifras impresionantes”. Esto, asegura, “son cifras reales que conoce la oposición porque tienen todo el acceso que quieran a los documentos, pero se dedican a mentir a sabiendas, como el pinocho de Sánchez, son dignos compañeros suyos ya que se dedican a desprestigiar a su propio pueblo”.

Un ejemplo de la buena salud económica es la deuda con la Mancomunidade. Durán recuerda que “cuando hubo el traspaso de gobierno en ese ente, la izquierda sacó que Vilanova era el Concello que más debía; eso, a día de hoy, no es así, y Vilanova no solo no es el que más debe, sino que se ha situado entre los que menos ya que nuestra deuda es prácticamente cero”.