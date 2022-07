Los "Quintos" asaltan las calles de A Illa en la previa al Carme

Dos largos años han pasado desde que los Quintos de A Illa celebraron su particular fiesta, dos largos años que ayer llegaron a su fin con la escenificación del evento por parte de los nacidos en los años 2003 y 2004 (los de 2002 decidieron no participar). Armados de pistolas de agua, cargadas con vino tinto, se lanzaron a la calle para festejar un evento que abre, todos los años, las Festas do Carme. El evento bebe en las leyes de la tradición, ya que eran los quintos que iban al Servicio Militar los que celebraban esta fiesta. El Servicio Militar desapareció hace más de dos décadas, pero en A Illa decidieron mantener la tradición e incorporar a las mujeres. Por la noche, los jóvenes disfrutaron de la verbena ofrecida por “Los Coleguitas”.

Las fiestas continúan en la jornada de hoy con la celebración de San Ramón, una romería que traslada a la mayoría de vecinos, con todos sus enseres, al pinar de A Bouza, donde permanecerán toda la jornada en un ambiente festivo. Por la noche, la verbena correrá a cargo de las orquestas Satélites y Miramar. La procesión marítima tendrá lugar el próximo sábado, una procesión que la organización quiere reducir en duración con respecto a años anteriores. Las fiestas se despedirán con una tirada de fuegos artificiales en O Campo y con las orquestas Los Players y la Ola ADN.