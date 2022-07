El BNG censura al gobierno por “incumplir” el acuerdo presupuestario

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) acusa al grupo de gobierno de no cumplir ninguno de los puntos que se acordaron para su apoyo al presupuesto. En especial, a los nacionalistas les molesta que no se haya cumplido el punto octavo de ese acuerdo, que consistía en convocar las transferencias a entidades y asociaciones antes del pasado 25 de junio. Un mes después, y sin explicaciones al respecto, el portavoz de la formación lamenta que no se haya hecho el trabajo y que el bipartito se encuentre más centrado en la propaganda que en las necesidades vecinales, recordando que el edil de Economía, Xurxo Charlín, intentó boicotear el acuerdo.

Las críticas nacionalistas han encontrado réplica en el edil de Somos Cambados que justifica el incumplimiento de la fecha del 25 de junio en que es necesario tener la aprobación definitiva del presupuesto para que este sea efectivo. “Entiendo que Liso desconozca el funcionamiento de las administraciones, pero supongo que en el BNG de Cambados hay quien pueda explicárselas”. Además, niega que pusiese trabas al acuerdo, culpando al BNG de las diferencias que hubo en las negociaciones. También le choca que “de nueve propuestas, den prioridad a la que afecta a las asociaciones”.