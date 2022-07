Ascendiendo en materia de descenso

La afición por todo tipo de disciplina ciclista en Vilagarcía cuenta con una nueva demostración en la persona de Marcos Abalo Vázquez. Un joven de tan solo 18 años que apunta alto dentro del escenario de la modalidad de descenso en la que acaba de proclamarse subcampeón gallego de categoría júnior en la prueba celebrada en Cabeza de Manzaneda.

Apenas cinco segundos, sobre un circuito de dos kilómetros, fue la diferencia de tiempo que hizo que el título autonómico no recalase en la vitrina del vilagarciano. Reconoce sobre el desarrollo de la prueba que “el circuito estaba muy seco y con el paso de las bicicletas fue rompiéndose mucho y en la manga final se puso un poco peligroso. Había muchas piedras. Mejoré mi tiempo en la ronda final, respecto a la clasificatoria, pero no fue suficiente para ganar”.

Lo que no le quita nadie a Marcos Abalo es la satisfacción del puesto alcanzado, “estoy muy contento. Además, días antes del campeonato gallego, estuve enfermo y llegué un poco débil físicamente. Incluso me sorprendí con los tiempos que hice porque no esperaba poder optar a ganar”.

Este subcampeonato refrenda una línea ascendente en su rendimiento. Tras quedar en tercer lugar en el campeonato autonómico de descenso BTT el pasado curso, ahora alcanza una segunda posición que reafirma su crecimiento y que ya se venía apuntando con otro subcampeonato gallego logrado en edad cadete.

Con una década de pasión por la bicicleta de montaña ya a sus espaldas, tiene claro que su deseo es llegar algún día a ser campeón de España. Una cita en la que ya participó este año en Ávila formando parte de la selección gallega, pero un corte en la rueda trasera le apeó de la competición.

Tras empezar en la disciplina del Castrobikes vilagarciano, ahora Marcos Abalo Vázquez compite por el Bici Verde de Vigo, pero con los mismos montes de Xiabre y Lobeira como lugares preferidos para entrenar.