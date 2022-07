Referencia en un deporte en el que la única oposición está en su propio cuerpo

Escuchar la palabra calistenia empieza a ser de lo más habitual en los círculos del deporte. Y es que dentro de la ola creciente de disciplinas que persiguen la mejor forma física, aquella cuyo crecimiento es proporcional a las cualidades de cada uno está situándose entre las más practicadas.

Vilagarcía se ha convertido en un lugar de referencia para esta práctica deportiva gracias a la presencia de Eloy Fernández, quien a sus 20 años, viene de proclamarse subcampeón de España de calistenia en Madrid. Un logro que no colma su sed de seguir creciendo en esta disciplina puesto que ya tiene a la vista su participación en el Mundial que se celebrará en septiembre en Verona (Italia).

Pero antes de subirse al segundo cajón del podio nacional, el flechazo de Eloy Fernández con la calistenia comenzó hace exactamente cuatro años. Reconoce el vecino de Cea que “siempre me gustó el deporte y siempre fui una persona muy delgada. Quería verme un poco mejor físicamente y empecé con la calistenia por ponerme un poco más fuerte, pero aquello que primero empezó por estética, ahora es un amor absoluto por esta disciplina”.

La búsqueda de información sobre como avanzar con diferentes entrenamientos reforzó aún más el sentido autodidacta de la evolución del vilagarciano dentro de la disciplina. Lejos de gimnasios, a los que solo acude para alguna sesión muy concreta “cuando quiero trabajar algún músculo específico”, Eloy Fernández hizo del paseo de la playa de A Concha su particular oficina de trabajo. “En Vilagarcía todavía no hay ningún parque para practicar calistenia como en muchas otras ciudades. Por eso me compré mi propio material y entreno todas las tardes en el paseo marítimo”.

Además de por su propio beneficio y desarrollo como deportista, el vilagarciano no oculta que “me gusta que la gente me vea entrenar porque creo que es un deporte que se debería practicar mucho más. De momento es bastante desconocido y por eso es bueno que se vea y trato de ayudar como puedo”.

Con muchas similitudes a la técnica de entrenamiento de la gimnasia, en disciplinas como las anillas o las paralelas, el joven vilagarciano considera la calistenia “como un deporte hermano”. Además destaca de él “la comunidad que existe a su alrededor porque, al ser una disciplina prácticamente nueva, tiene la cualidad de que hay mucha unión y comunicación entre todos los practicantes. Nos ayudamos mucho en todo y eso lo hace aún más especial”.

La evolución y ganas de competir del propio vilagarciano quedaron de manifiesto hace escasos días en Madrid donde solo Eduardo Villar, uno de los mejores del mundo, fue capaz de superarle.

Eloy Fernández fue capaz de superar las diferentes eliminatorias desde cuartos de final. Una dinámica de competición en la que había que intervenir durante 90 segundos y tras los que el jurado tenía que calibrar el nivel de dificultad y ejecución de los ejercicios.

La igualdad en la final fue tal que fue necesaria una ronda de desempate en la que Villar sumó más puntuación que un Eloy Fernández que solo ve en este segundo puesto un acicate más para seguir mejorando dentro de la calistenia. Una disciplina de la que reconoce que “me cambió la vida por completo. Veo el mundo de otra forma y llena por dentro. No puedo estar sin entrenar ni un solo día. Es algo que recomendaría a todos”.