Perspectivas de un buen verano para el sector bateeiro

Es un sector fundamental para la economía de la ría de Arousa y del que dependen miles de empleos en todos los municipios que la rodean. Aunque demasiado habituado a vivir tiempos convulsos por su compleja organización, el sector afronta la que será su próxima campaña, la centrada en la industria conservera, con el mejillón alcanzando sus mejores condiciones. Una de las organizaciones de referencia en el sector es la Organización de Produtores de Mexillón de Galicia (Opmega), reconocida esta misma semana en el Boletín Oficial del Estado (BOE) como la primera organización de estas características de ámbito transnacional, algo que la organización perseguía desde 2018, tras incorporar socios portugueses al colectivo.

Ricardo Herbón, presidente del colectivo reconocía ayer que el sector “afronta con optimismo moderado esta campaña, estamos hablando de un producto que se cría en un medio natural y está expuesto a muchas variables, pero creemos que la calidad de este año va a ser óptima”. Su opinión no es una cuestión baladí, ya que la producción de Opmega representa el 25% de todo el mejillón que se produce en Galicia, además de concentrar el 50% de las ventas del que se destina a la industria conservera, fundamental para una gran parte de los bateeiros.

Opmega cuenta con 672 bateas y 454 socios agrupados en 12 delegaciones entre las rías de Muros-Noia, Arousa, Pontervedra, Vigo y Portugal

Esas buenas perspectivas no ocultan que el sector se encuentra en un momento complicado, acuciado por cuestiones estructurales propias, como el conflicto de la mejilla, pero también externas, como es el incremento espectacular que han experimentado los combustibles. El de la mejilla es una cuestión capital para el sector, y por ende, para Opmega, que sigue sin resolverse por parte de la Consellería do Mar, a la que señalan como la gran responsable de haber creado el conflicto, o al menos, de no haber puesto las bases para encontrar una solución. Las propuestas que se han hecho hasta el momento, como el incremento de cuerdas colectoras en las bateas “no son una solución para nosotros” y la situación está demasiado lejos de resolverse.

Al igual que el resto de sectores primarios, la subida del gasóleo y de los materiales para utilizar en la batea ha puesto en jaque a los bateeiros. En los últimos tiempos han visto como el precio de elementos tan básicos como las cuerdas o las redes se disparaban, a lo que se ha unido en los últimos meses el gasóleo. “Construir una batea, hace tan solo un tiempo, costaba unos 50.000 euros; ahora ronda los 80.000”, explica Jesús Castiñeiras, integrante de la directiva de Opmega, mientras que el precio del mejillón apenas ha variado en la última década.

También lamenta que el sector no sea capaz de regularse y funcione a base de los vaivenes que provocan los mercados, en lugar de dar valor añadido a aquel producto de mayor calidad y de mayor tamaño, una situación que “se debe a muchos factores, desde que el mejillón más pequeño se comercializa mejor, hasta el miedo a que puedas perder la cosecha por un desprendimiento de las cuerdas; o pasando porque el mercado exige que vendamos mejillón, aunque no se encuentre en su momento más óptimo, para mantener nuestro posicionamiento frente a variedades procedentes de otras latitudes”.

Construir una batea nueva ha pasado de costar 50.000 euros a costar 80.000

Otro de los grandes problemas que tiene el sector son los desprendimientos de mejillón de las cuerdas y los depredadores, que pueden acabar por dar al traste con gran parte de la producción de una batea. “Las condiciones de cultivo, al encontrarse en un medio natural, pueden variar por múltiples motivos, sin embargo, no tenemos un instituto o un centro de referencia centrado en estudiar, de forma exclusiva los ciclos de nuestro producto, en recopilar todo lo que podemos saber los bateeiros para que sirva de referencia para problemas similares en el futuro”, explica Castiñeiras. Insiste en que “echo de menos esa apuesta que sí se ha hecho en otros sectores primarios para mejorarla producción, y sobre todo, para garantizar ingresos a todos sus integrantes”.