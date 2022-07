Unas Festas do Carme diferentes en A Illa

Integrantes de las quintas de 2003 y 2004 (la de 2002 rechazó unirse) serán los encargados de retomar la normalidad después de dos años en las tradicionales Festas do Carme de A Illa. Lo harán a partir de esta tarde, cuando comenzarán a lanzarse vino y celebrarán su particular verbena, que estará amenizada por la orquesta “Los Coleguitas”. La presencia de dos quintas, por primera vez, es solo una de las muchas novedades que las Festas do Carme de A Illa van a tener en esta edición.

La más sustancial será obligada, el cambio de ubicación de la plaza de O Regueiro, que se encuentra en unas obras eternas que parecen no tener fin, al paseo de O Campo. Allí solo podrá instalarse un escenario, que será compartido a la vieja usanza por las dos orquestas durante las verbenas previstas para las noches de mañana, viernes y sábado. Todas las atracciones de feria se instalarán entre la zona del muelle de O Campo y la Carbonera. Desde la organización reconocían ayer que se llegó a barajar la posibilidad de llevarse las fiestas para la explanada de O Bao, una opción que se descartó por encontrarse demasiado alejada del casco urbano. Otra de las modificaciones sustanciales se espera acometer en la tradicional procesión marítima. La de A Illa es una de las más espectaculares de Galicia, no solo por la gran cantidad de embarcaciones que participan, sino también porque se embarca en un muelle y se desembarca en otro. Esa procesión se eternizaba desde que la imagen del Carmen salía de la iglesia parroquial a las 11.30 y no regresaba hasta más allá de las 17.00 horas. Para reducir ese horario se ha optado por iniciar la procesión a las 10.30 el sábado por la mañana, con destino a la lonja. Allí se celebrará la tradicional misa, que comenzará a las 11.30 horas. El punto de embarque también se va a modificar, ya que se situará en las rampas de descarga de mejillón que se encuentran frente a la lonja. El cambio más sustancial será que, en la llegada a O Campo, el barco que traslada la imagen del Carme no aguardará como en años anteriores, donde llegaba a esperar hasta 50 minutos a que el resto de embarcaciones descargasen a sus pasajeros. En cuanto llegue a esa zona procederá a descargar. Los fuegos artificiales del sábado por la noche se celebrarán también en la zona de O Campo, donde ya se ha emplazado a las embarcaciones a abandonar el lugar. La romería de San Ramón, la jornada en que gran parte de los vecinos de A Illa se desplazan a la zona de A Bouza para comer durante toda la jornada, se mantendrá como antes de la pandemia y tendrá lugar durante todo el día de mañana. Esa jornada, la verbena estará amenizada por Satélites y Miramar. El viernes, que estará dedicado a San Roque, las orquestas de la verbena nocturna serán Marbella y Metrópolis, mientras que el sábado, el día grande de las Festas do Carme de A Illa, la verbena estará protagonizada por las orquestas Los Players y La Ola ADN.