Merchi Álvarez se ha visto obligada a volver a acudir a la solidaridad para poder luchar contra la atrofia muscular espinal (AME) que padece. Un año después de recibir un efectivo tratamiento en Corea, la cambadesa se ha encontrado con la “indiferencia” de Sergas a su petición de ayuda para poder sufragar un coste que en su primera actuación alcanzó los 80.000 euros.

Acompañada en el Concello de Cambados por el alcalde Samuel Lago, la concejala Fátima Abal, y José Ramón Baúlo, responsable de Trafos, empresa colaboradora, Merchi Álvarez señaló resignada que “hay un silencio absoluto por parte del Sergas y de la Xunta a mi petición de ayuda. Tenía la esperanza de conseguir algo positivo hace 15 días en Madrid, pero nos encontramos hace igual que un año”.

Me encuentro sola y tengo que volver a dar un paso adelante pidiendo nuevamente la solidaridad de la gente porque si no estoy perdida Merchi Álvarez - Afectada por AME

El hecho de que el tratamiento recibido en Corea no esté aprobado por la Agencia Europea del Medicamento es lo que lleva a la cambadesa a anunciar que “me encuentro sola y tengo que volver a dar un paso adelante pidiendo nuevamente la solidaridad de la gente porque si no estoy perdida”.

De lo que no le cabe ninguna duda a la cambadesa es de la eficacia de la asistencia recibida en Corea: “hace un año hubo un claro cambio en mi calidad de vida y quiero agarrarme a esa línea. Por ello volvemos a activar el número de cuenta para intentar llegar a los 80.000 euros y mejorar mi esperanza y la de mi familia”.

Huchas solidarias gracias a Trafos

La empresa Trafos colabora con la causa poniendo a disposición de cualquier establecimiento unas huchas solidarias para recaudar diariamente en favor de la meta fijada. “Empezamos ahora porque mi situación sigue sin resolverse, los políticos están de vacaciones y cuanto antes pueda me iré a Corea. Cuando me ponen el tratamiento noto una energía y una fuerza que noto que me está faltando en las últimas semanas entre el disgusto y el estrés”, apuntó la cambadesa.

Del mismo modo, Merchi Álvarez agradeció el apoyo en su lucha que le ha mostrado en todo momento el Concello de Cambados: “Llamamos a todas las puertas posibles. Me ayudaron mucho y mi silencio hasta ahora fue por prudencia con la esperanza de que todo se solucionara”, lamenta.

Un emocionado Samuel Lago no dudó en señalar que “anímica y moralmente hay que apoyar a Merchi, no solo desde el punto de vista económico y logístico. En todos aquellos aspectos que podamos aportar nuestro grano de arena ahí estaremos”.

Añadió el alcalde que “resulta duro tener que pedir la solidaridad de la gente. Todos pudimos ver en ella como el tratamiento funciona. Pero la administración se está parando en una traba burocrática para que pueda ejercer un derecho que le corresponde”.

Cambados celebra el viernes la Fiesta de la Diversidad

Uno de los eventos en los que se podrá ayudar a Merchi Álvarez es la Fiesta de la Diversidad que se celebrará por primera vez en Cambados este viernes 22 de julio en la Praza de Fefiñáns. La concejala Fátima Abal presentó un acto que “no se restringe solamente a cuestiones de discapacidad o de orientación sexual porque todas las personas somos diversas”.

La asociación Ambar colabora también en el desarrollo de una organización que correrá a cargo de la empresa Laranxo. Desde las seis de la tarde habrá hinchables, fiesta de la espuma y música para los más pequeños. También habrá discoteca móvil y el concierto de Lucía Pérez en Fefiñáns. En cuanto a los actos benéficos, se va a realizar un bingo solidario en favor de Merchi Álvarez y en el que habrá premios como lotes del supermercado Froiz y vales de compra de Zona Centro, así como regalos sorpresa. Además, habrá una barra solidaria con la colaboración del restaurante Pepa A Loba. Por otra parte, Ambar estrenará la coreografía “A serea mariña” dirigida por Fran Sieira.