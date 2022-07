“Nos ayudaron tres vecinos a salvar Santa Eufemia”

Sobre las ocho de la tarde del domingo varios bomberos de O Salnés recibieron una llamada solicitando refuerzos para el devastador incendio que estaba asolando la Serra do Courel, en Lugo. “A las nueve ya estábamos en camino”, cuenta uno de los cuatro efectivos arousanos que emprendieron rumbo a Folgoso, donde permanece decretada la alerta 2.

Cogieron agua, unos bocadillos rápido y se distribuyeron entre una bomba rural pesada con 3.000 litros de capacidad y un vehículo nodriza de 12.000. Llegaron al destino de noche, al filo de la una de la madrugada. El panorama, desolador. Fuego a ambos lados de la carretera. “En el Puesto de Mando Avanzado repostamos combustible y nos dieron órdenes de ir a Santa Eufemia, un pueblo de Folgoso”, narra el bombero, que prefiere permanecer en el anonimato debido a la “falta de medios” que asegura está quedando patente en los incendios.

Tres se negaron a abandonar la aldea

Santa Eufemia es una aldea con unas cuarenta viviendas pero muchos menos vecinos. Todos fueron desalojados menos tres, que se negaron. “No abandonaron con razón, pues ellos conocían perfectamente dónde había bocas de riego en un pueblo de montaña con tanta pendiente que apenas entran vehículos, y ya no digamos camiones. Pasan callejuelas por debajo de las casas”, advierte el efectivo antincendios.

“Los vecinos nos informaron dónde había abastecimiento de agua. Allí no puedes tirar 700 o 1.000 metros de manguera debido al desnivel”

Se muestra muy agradecido con el dueño del bar Pepe, así como con su hermana y otra lugareña: “Nos informaron dónde había abastecimiento de agua. Allí no puedes tirar 700 o 1.000 metros de manguera debido al desnivel”. “También nos dijeron el tipo de vegetación existente. Su presencia fue una buena ayuda”, agradece el bombero del parque de Ribadumia.

De noche y viento cambiante

Era de noche, el viento, cambiante, “el humo tan denso que no se veía nada y nos picaban mucho los ojos pese a las máscaras, no sabías a dónde llegabas”. La zona, de muy difícil acceso. Pero su misión era salvar la aldea de Santa Eufemia y los cuatro bomberos arousanos se dispusieron a ello con los medios que tenían a su alcance: “Los propios vecinos tenían batefuegos y varias mangueras de 25. Nos distribuimos por el perímetro superior del pueblo, rodeándolo, aunque hasta que se hizo de día no pudimos meternos al monte”. Aprovecharon la noche para preparar las mangueras en las bocas de riego. “Deberían hacerse pistas cortafuegos y calles más anchas. En una pudimos llegar marcha atrás hasta una boca”, relata el bombero, que también participó en la terrible ola de incendios de 2017 en la provincia de Pontevedra.

“El humo era tan denso que no se veía nada y nos picaban mucho los ojos pese a las máscaras, no sabías a dónde llegabas”

“Los medios eran insuficientes por todos lados, tanto humanos como materiales. Y vimos mucha descoordinación; la gente se pone muy nerviosa, es normal cuando piensas que las llamas van a devorar tu casa”, opina el operativo, ya de vuelta en casa.

"Pudimos tomar un café con una magdalena gracias a la gentileza de los vecinos de Santa Eufemia"

Sin avituallamiento

Él y sus compañeros permanecieron al pie del cañón desde la una de la madrugada ya del lunes hasta las dos de la tarde de ese mismo día, cuando les dieron el relevo otros efectivos, también de O Salnés. “No tuvimos avituallamiento. Menos mal que antes de salir cogimos unos bocadillos, agua y unos cacahuetes. Pudimos tomar un café a las seis de la mañana y otro a las nueve con una magdalena gracias a la gentileza de los vecinos de Santa Eufemia. Estábamos muy lejos del Puesto de Mando Avanzado, como a unos cuarenta minutos”, dice el bombero.

La misión del operativo procedente de Arousa era salvar la aldea y “con nuestras bombas urbanas la defendimos como buenamente pudimos”. “Había sitios donde el camión no pasaba de los 20 kilómetros por hora debido a la pendiente”, ejemplifica.