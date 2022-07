Malestar por la “gran” velocidad de los cargueros al navegar por la ría

No es la primera vez que ocurre y los bateeiros creen que no va a ser la última. Uno de los cargueros que se dirigían ayer a la dársena de Vilagarcía provocó, sobre las 13.00 horas, una intensa marejada que obligó a varios barcos de batea a lidiar con el intenso oleaje que provocó, intentando evitar que las máquinas que llevaban a bordo no acabasen en el agua. Con las aplicaciones que existen en la actualidad en los móviles, uno de los afectados por la intensa marejada provocada por el carguero descubrió que navegaba en ese momento entre A Illa y Vilagarcía a más de nueve nudos, “una velocidad excesiva a todas luces en el interior de la ría, donde existen parques de cultivo y pequeñas embarcaciones a las que se les está poniendo en riesgo de sufrir un grave percance”, explican.

Un exceso de velocidad de entrada o salida de un carguero supone un serio riesgo para las personas que se encuentran trabajando en la batea, ya que pueden ser arrojados al agua, o incluso, para las embarcaciones auxiliares, que pueden sufrir daños al estrellarse contra el parque de cultivo. Lo lógico, aseguran es que “un barco como este navegue a entre tres y seis nudos, además de cumplir con los protocolos de navegación por el interior de la ría de Arousa”. Lo que más molesta a los bateeiros es que esta situación no es algo puntual, sino que “pasa demasiado a menudo” y piden a Capitanía Marítima que actúe antes de que se pueda registrar un incidente grave que “todos acabaremos lamentando, pero para el que nadie adoptó las medidas que debería adoptar antes de que pasase”. En los últimos tiempos “es demasiado habitual que se registren estas situaciones, e incluso, alguno de los cargueros suelen ser reincidentes y cometer esta imprudencia cada vez que navegan por el interior de la ría de Arousa”.