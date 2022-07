Los cofrades del vino de Meaño ponen el broche a la multitudinaria fiesta

Meaño clausuraba ayer su Festa do Viño, con una afluencia de público creciente a lo largo del fin de semana. El mediodía de ayer fue uno de los momentos cumbre, con un paseo institucional entre el pazo de Lis -donde se celebraban las catas- y la carpa de la praza da Feira. Eran apenas 200 metros, en los que la comitiva, encabezada por el regidor Carlos Viéitez y la pregonera Patricia Pardo, estaba seguida por la “Cofradía de Gastronomía e Viño Corazón do Salnés” recién creada en Meaño y miembros de otras asociaciones. Luego el público, y el cierre con los sones de la BUMM.

Una vez en la carpa, al filo de las 12.30 horas comenzaba el acto protocolario con discursos, reconocimientos y agradecimientos, con la curia de los 18 cofrades meañeses, sentados a modo de media luna enmarcando la puesta en escena.

Así, reconocimientos a la memoria de Paco Dovalo, impulsor de la creación del otrora Encontro co Viño de Autor -y que recogía su hijo Rubén Dovalo- nombramiento de “dama de honra” a Patricia Pardo, o a Martín Rodríguez como impulsor y primer presidente de la cooperativa Paco&Lola, así como para el propio regidor Carlos Viéitez. A cada uno se le vistió con la capa verde brillante, coronada por la toga morada. Tras jurar y ser tocados en cada hombro con la vara metálica del logo de la cofradía portada por el presidente Eduardo Camiña, se culminaba del ceremonia de investidura.

En el pregón, la presentadora gallega Patricia Pardo, loaba a Meaño como “tierra pazos, de torres, de arquitectura y vinos”, rememorando el pedral, sousón, caíño o espadeiro, como variedades de otrora, hoy superadas por la albariña como reina. Parafraseando a Álvaro Cunqueiro, del albariño, dijo, “es un lámpara encendida en las riberas de Arousa, de color rubia, majestuosa, uvas que pintan de luz los paisajes de esta tierra”. Una Patricia Pardo que, reconocía “haber disfrutado estos días con la playa de A Lanzada, y con el sentimiento solemne y conmovedor de los marineros con las fiestas de su patrona (por la Virgen de Carmen)”. Tras ser nombrada dama de honor, afirmaba “brindaré siempre con vuestro vino, y a partir de hoy (por ayer) me sentiré ya un poco meañesa”.

Tintos y espumosos, muy demandados

Lugar también para los tintos de la DO, que ofrecían Forxa do Salnés y Fulcro. Otros como la meañesa Terras de Marea sí lo tienen en bodega, pero no en feria “porque lo nuestro -reconocía el joven bodeguero Juan Méndez Méndez que encarna la segunda generación- es una producción testimonial, con caíño, mencía y loureiro, a razón de 500 litros por cada variedad, ya comprometido y que te quitan de la manos”. Uno de sus destinos, poco socorridos por otras firmas, Bulgaria. La oferta incluía también los espumosos Rías Baixas, que ofrecían las firmas Pablo Padín y Terra de Lantaño. El primero, con su Feitizo da Noite Extra Brut que le ha supuesto en 2021 el “acio de ouro” en la XXXIII Cata Oficial do Viños de Galicia.Carol Serén, que regenta su tienda de delicatesen O Cunchal en Cambados, reconocía en a pie de fiesta: “El espumoso es lo que más busca el cliente cuando entra por tienda”.