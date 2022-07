Nunca es tarde para aprender a navegar por internet

Dolores Abuín, que fue alcaldesa de Valga y Ribadumia durante la Transición y los primeros años 80, tiene ahora 93 años. Hace unos días participó en un curso de formación digital para personas mayores organizado por la Fundación Amigos de Galicia. Porque en la sociedad digital ya no se puede vivir de espaldas a internet. El cierre de sucursales bancarias y la consecuente falta de atención presencial, y el hecho de que las administraciones públicas obliguen cada vez más a realizar trámites por vía electrónica provoca que algunas personas mayores se sientan desamparadas si no tienen a nadie que les ayude con las nuevas tecnologías.

Pero para Dolores Abuín, “la edad no es un impedimento para aprender”. “Quizás haya gente a la que no le interesa, pero a mí sí, no me quiero quedar atrás”. Sostiene que cursos como el organizado por Amigos de Galicia son necesarios porque ayudan a las personas de edad avanzada a mantener su autonomía. Cuenta, por ejemplo, que ha aprendido a hacer videollamadas, “sobre todo a mis bisnietas, que son jóvenes y nacieron con eso”.

La Fundación Amigos de Galicia puso en marcha el programa “Mellor acompañados” para reducir la brecha digital, que afecta en mayor medida a las personas mayores y que residen en ámbitos rurales. El programa consta de una serie de cursos itinerantes, que se han celebrado ya en Ribadumia y que la próxima semana son en Meaño. La finalidad no es solo que el colectivo de la tercera edad adquiera unas mayores destrezas digitales, sino favorecer su autonomía y bienestar emocional, cuando ven que son capaces de superar nuevos retos.

Con anterioridad, se hicieron cursos similares en O Grove, Sanxenxo y Vilagarcía. La media de edad de los usuarios es de 70 años, “lo que apunta a que las generaciones más longevas se están esforzando por no quedarse atrás”, plantean desde Amigos de Galicia. En la primera fase del curso se abordan aspectos básicos, aunque hay una segunda fase en la que se abordan aspectos más complejos, como las aplicaciones bancarias o de la Agencia Tributaria. “Proteger a los mayores frente a la digitalización es una de las cuentas pendientes de la sociedad”, añaden desde la organización social.

Dolores Abuín, que es una de las alumnas de mayor edad de cuantas han participado hasta ahora en estos cursos de Amigos de Galicia también hace hincapié en la necesidad de que la sociedad no deje atrás a la tercera edad. “Los mayores se quedan atrás si nadie les enseña, yo noté que estaba totalmente ajena a todo esto y ahora, con los cursos, me doy cuenta de que estoy un poco mejor”.