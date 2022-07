“Espero que el público se olvide del móvil una hora y media; eso sería majestuoso”

Pocas presentaciones le hacen falta a Andrés Calamaro, un músico argentino que lleva más de cuarenta años sobre los escenarios de todo el mundo y que se hizo famoso en España en los años noventa con Los Rodríguez. Esta tarde estará en el Atlantic Fest de Vilagarcía (20.30 horas), la única oportunidad que los amantes de su música tendrán para verlo este año en Galicia. ¿Quién no ha escuchado alguna vez Flaca, Te quiero igual, La parte de adelante o Dulce condena?

– Bienvenido al Atlantic Fest. ¿Qué referencias tiene de este festival?

– No demasiadas, creo que ya fuimos una vez y suspendimos otra por el tiempo. Un festival en la naturaleza y sin teléfono. Ahahah … Sería “revolucionario”, una experiencia profunda e insólita.

– Un artista con un repertorio tan amplio tendrá que hacer una selección importante de sus piezas en medio de la vorágine que supone un festival.

– Creo que vamos a tocar casi lo mismo que en los conciertos estándar de la gira. Quizás dos canciones menos para encajar en los horarios de los demás compañeros; tampoco va a resentirse el repertorio.

– Su música es inmortal, imperecedera, con un sello propio… Pero está más que demostrado que empasta a la perfección con diferentes estilos que van mucho más allá del rock and roll.

– Tampoco vamos mucho más allá del rock n roll … Somos rockeros y músicos, tampoco una parodia ni una serie de cliché uno detrás de otro. Lo que hacemos nos resulta apropiado y normal. Definimos el rock en lugar de repetirlo como caricatura. Eso creo.

– Y tras sus contra confirmados éxitos en duetos, ahora se ha zambullido en una larga gira. Se ha puesto La 10 de Calamaro con enorme gusto para muchos y el escenario es todo suyo. ¿Sabe que se le echaba mucho de menos en Galicia?

– Espero que no me olviden allá, ya son treinta temporadas tocando en Galicia. Lamento que esta vez sea solo una fecha en el año.

– ¿Con qué sensación quiere que se vayan los espectadores tras verlo hoy en Vilagarcía?

– Qué interesante pregunta. Espero que el público aprecie el talento de mis compañeros en el escenario, la inspiración en los instrumentos y en el capote de Morante de la Puebla. Que se olviden de los teléfonos por una hora y media: Eso sería apropiado y majestuoso.

– Lleva usted muchos conciertos desde mayo que empezó su Tour 2022. ¿Qué está percibiendo en esta vuelta a la normalidad desde encima del escenario?

– Desde el escenario es desde donde mejor se percibe esta época, sin dudas. En tierra firme se perciben destellos de terraplanismo insólito.

– ¿Y si le digo que va camino usted de ser nuestro Dylan hispano ? Espero no le parezca una osadía. Y no me refiero al físico, que también, sino a la capacidad de producir arte con la música y el castellano. ¿Que piensa al respecto?

– Es una comparación osada y peligrosa. El americano ya estaba consagrado con veinte años, todos vamos camino a tocar las puertas del cielo. Lo que nos toque.