Atlantic Fest: La playa de A Concha se da un baño de masas

El Atlantic Fest dio ayer su pistoletazo de salida con un agradable descenso de temperaturas para disfrutar de los conciertos junto al mar, en plena playa urbana de Vilagarcía, donde a lo largo del fin de semana se darán cita unas 7.000 personas. Hoy será el día grande, con mayor oferta musical y previsiblemente con más público.

Las puertas se abrieron a las siete de la tarde y el primer grupo en actuar fue Diamante Negro. Le siguieron Depresión Sonora, Nueve Desconocidos, Rojuu y Fangoria y Nancys Rubias, dentro de su gira conjunta por distintas ciudades de España.

En el Festival do Norte, hace una década

Alaska y Mario Vaquerizo no era la primera vez que cantaban en Vilagarcía, pues hace diez años protagonizaron los conciertos del extinto Festival do Norte. En aquel momento (2012), cuando la formación de Vaquerizo estaba despegando, lo hicieron por separado, aunque la pareja no dudó en entonar unos temas juntos. El broche a la primera jornada lo puso Shinova.

Hoy la música comenzará a sonar en la playa urbana de Vilagarcía desde el mediodía, con Las Dianas. Rocío Saiz, Quique González, Lorena Álvarez, Los Hermanos Cubero, Kora, María Arnal i Marcel Bagés y El Último Vecino tocarán durante el día hasta la llegada del plato fuerte: Andrés Calamaro a las 20.30 horas. A continuación será el turno de Los Planetas (22.00), Izal (23.30) y la Casa Azul (1.00), ya en sesión nocturna.