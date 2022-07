El verano ya no es de récord en Arousa por culpa de la inflación

Raquel Mondragón, administradora de los hoteles Castelao y Pazo O Rial, en Vilagarcía, apunta que el verano no está siendo todo lo animado que se preveía. “Llevamos diez días con muchas cancelaciones”, revela. En su opinión, la situación económica actual es la principal responsable de estas anulaciones de última hora. El fuerte repunte de los contagios de COVID que se está produciendo en toda España podría ser otro factor que desanima a la hora de hacer las maletas, si bien Raquel Mondragón sostiene que en sus hoteles no han tenido por ahora ninguna cancelación atribuible a esta enfermedad.

Beatriz Castro, del hotel Cons da Garda y la agencia de alquileres vacacionales Alójate Salnés declara a su vez que si bien el mes de junio, “fue mejor de lo esperado”, la primera quincena del presente julio, “ha sido algo floja”. Señala que es semejante a los años anteriores a la pandemia, con estancias cortas y de fin de semana.

“Por la semana en O Grove se está viendo poco ambiente”. Castro también cree que no se están cumpliendo las expectativas que el sector se había formado en primavera por la subida del coste de la vida, que también ha obligado a los hoteleros a incrementar ligeramente sus tarifas. “Es posible que la gente haya acortado un poco sus estancias por el incremento de precios”.

A pesar de todo, Beatriz Castro manifiesta que en términos generales el balance es positivo, ya que se espera que la venta de habitaciones mejore bastante a partir del puente festivo del Apóstol, de modo que al cierre de agosto la ocupación rondaría el 80 por ciento. Además, las estancias en casas que ofrece a través de Alójate Salnés están funcionando bien, sobre todo cuando la vivienda dispone de piscina. “Ocupar los pisos está costando un poco más”.

Sin salir de O Grove, Jorge Olleros, del Spa Atlántico admite que, “estamos trabajando bien, pero menos de lo esperado”. No quiere lanzar un mensaje pesimista, si no todo lo contrario, puesto que prevé cerrar julio con una ocupación media del 85 por ciento, y superarlo con creces en agosto (ya casi completo, salvo la última semana), pero sí asume que hace un mes el sector turístico arousano se había hecho unas expectativas mayores. “La inflación está provocando que se retraiga el consumo”.

En su hotel no han tenido cancelaciones, pero sí un volumen menor que otros años de reservas en los días previos a la salida. Asimismo, Olleros aprecia que, “las estancias medias son algo más cortas”. “Nosotros primamos las estancias de larga duración, pero sí que estamos teniendo reservas de una o dos noches”.

En Cambados, Ángeles García, del hotel Herbiña, sostiene que a estas alturas de julio están a un 65 por ciento, y que esperaban algo más. Como en los casos anteriores, tienen muchas reservas de una o dos noches, que generalmente serían más largas. También han tenido alguna cancelación. No le cabe duda de que aunque sean varios los factores que explican esta situación, probablemente la incertidumbre económica y la subida de precios sea la principal. “El coste de los combustibles ha influido mucho en los desplazamientos”, apunta como ejemplo.

Carmelo Fernández, de Os Pazos, también aprecia que el verano no está siendo todo lo bueno que se esperaba hace un mes. De hecho, incluso cree que él ha tenido hasta ahora algo menos de huéspedes que en 2021. Fernández cree que este año el Xacobeo no está siendo el imán de otras veces, y resalta el efecto positivo que tienen para el sector las competiciones deportivas de base, “porque con los niños viajan los padres, y eso genera movimiento en hoteles y restaurantes”, e incluso las actuaciones de orquestas como Panorama o París de Noya. “La orquesta gallega, vende”.

Finalmente, el diagnóstico es similar en el sector de las viviendas turísticas. La presidenta de Aviturga, Dulcinea Aguín, declaró que, “el verano está arrancando bastante bien, pero quizás menos de lo esperado”, y que de hecho, “los primeros días de julio fueron complicados”.

Aguín percibe en este primer mes de la temporada estival que los alojamientos, “se concentran mucho en los fines de semana, mientras que de lunes a jueves se han ralentizado”. Aguín también lo vincula con el sombrío panorama económico actual.

Completos al menos los 20 primeros días de agosto





Raquel Mondragón indica que el Castelao y el Pazo O Rial están llenos para este fin de semana, gracias sobre todo a la celebración en Vilagarcía del festival de música Atlantic Fest. De hecho, hace ya dos meses que tiene vendidas todas las habitaciones para la noche del sábado, 16 de julio. En lo que respecta a las previsiones para agosto, señala que, “por el momento está flojo, por debajo de lo que esperábamos”. Beatriz Castro, de Cons da Garda (O Grove) y Alójate Salnés es optimista para agosto. “Estamos completos para los veinte primeros días, y de hecho ya estamos derivando alguna gente del hotel para las casas”.

El mes próximo también se alargan las estancias medias, con muchas de una semana, y hasta de dos. En Cambados, Ángeles García, del Herbiña, manifiesta que la ocupación mejora mucho el mes próximo, y que en estos momentos ya están prácticamente llenos. Carmelo Fernández, de Os Pazos, también en Cambados, confía igualmente en un buen mes de agosto, sobre todo por el hecho de que este año la Festa do Albariño dura diez días, en vez de cinco. Eso sí, le preocupa que haya cancelaciones porque no va a haber casetas de venta de vino en A Calzada todos los días. “Hay gente que piensa que sin casetas no habrá tanto ambiente en Cambados y que igual no le resulta tan atractivo venir”.