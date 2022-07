Galiza Nova organiza dúas actividades no Salnés con motivo da quinta Semana da Patria, un evento que celebran no marco da festa do 25 de xullo. Este domingo, 17 de xullo, organizan unha Andaina Nacionalista polos miradores da Queimada e de Fonfría, en Xil (Meaño), que guiará Manuel Domínguez, biólogo e responsable comarcal do BNG do Salnés. O acto culminará co despregamento da bandeira galega.

A segunda actividade na comarca é o 20 de xullo (o mércores próximo) e consiste nunha ponencia de Paulo Ríos, “Kai”, deputado nacionalista no Parlamento galego. Esta actividade é no bar Baloca, de Cambados, a partir das oito da tarde.