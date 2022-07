“En mis canciones hay muchos referentes marítimos y la playa es el mejor decorado”

La banda de Quique González será la que mañana a las 13.40 horas estrene el Escenario Xacobeo 21-22 en el día grande del Atlantic Fest, un evento que atraerá a Vilagarcía a 7.000 personas. Aunque el artista asegura que su música “suena mejor” en teatros, considera que la emblemática ubicación de la playa de A Concha puede ser “la mejor decoración y escenografía del mundo”. “En mis canciones hay muchos referentes marítimos, así que de alguna manera si estamos en contacto con el salitre en la playa es como si el decorado estuviese puesto”, comenta González en esta entrevista para FARO.

– Ha sacado al mercado más de una docena de discos. ¿Qué tiene de diferente Sur en el Valle?

– Sur en el Valle es un disco grabado de una forma muy orgánica, grabando todos a la vez. Tiene mucho espacio y es un disco bastante intimista y existencialista. Contiene muchos elementos de la naturaleza, de los Valles Pasiegos donde vivo y donde he compuesto las canciones. Es un disco que se plantea más preguntas que respuestas.

– ¿Tocará en Vilagarcía temas exclusivamente de su último trabajo o también de etapas anteriores?

– Todavía estoy cerrando el repertorio. Habrá algunas canciones del disco nuevo pero también visitaremos temas de otros discos. Creo que tocamos 75-80 minutos y tengo que reducir el repertorio porque normalmente solemos tocar dos horas pero en los festivales el tiempo es acotado al haber más bandas. Nos adaptaremos.

– Imagino que no suele dar conciertos en la playa, como lo hará el sábado en Vilagarcía. ¿Qué le supone este cambio de escenario?

– Depende. Mi música suena mejor en los teatros y para el público la experiencia musical creo que es un poco más enriquecedora allí porque hay más concentración en las salas. Pero bueno, soy músico y me gusta tocar en todo tipo de sitios: en festivales donde cuiden la música, salas, teatros y otro tipo de auditorios. En cuanto a la playa, me encanta tocar en ella. En mis canciones hay muchos referentes marítimos, así que de alguna manera si estamos en contacto con el salitre en la playa es como si el decorado ya estuviese puesto. Es la mejor decoración y escenografía del mundo, me encanta.

– ¿En qué cambia el contacto con el público en este particular enclave?

– Tampoco tienes que cambiar demasiadas cosas. Da igual que haya 500 personas que 5.000. Al final son tus canciones, es tu banda, los mismos músicos. Intentas que el repertorio sea un poco más ligero, pero no cambias mucho las cosas. He tocado en bares para cuatro personas y en pabellones para miles de personas o en otros festivales. Nos adaptamos.

– ¿Cómo definiría el panorama musical actual? ¿Qué le recomendaría a los jóvenes artistas que intentan hacerse hueco en un mercado tan saturado?

– Me gustaría decirte que tengo la respuesta, pero no lo sé. Creo que por una parte cada vez hay más propuestas muy diferentes, es decir, que hay un mayor abanico de propuestas y eso me parece positivo. Creo en la diversidad en todos los aspectos de la vida, pero seguramente los jóvenes saben mucho mejor que yo cómo hacer llegar su música a su público. Están mucho más familiarizados con las redes sociales, yo soy de la vieja escuela. Mi primer disco salió en 1997 y por aquel entonces no había redes sociales.

– ¿A día de hoy las utiliza?

– Me gusta utilizarlas desde hace un tiempo simplemente de manera profesional para anunciar conciertos etc. La gente de mi edad, de mi generación, o al menos yo, somos un poco torpes comunicándonos a través de las redes sociales. La verdad es que no me gusta estar demasiado pendiente.

– Es un gran aficionado del baloncesto. ¿Solo como espectador o lo sigue practicando?

– De vez en cuando voy a echar unas canastas y me gusta mucho. Lo sigo como aficionado, la liga de aquí, la NBA, la Euroliga... Y tengo buenos amigos que juegan al basket.

– ¿Preferencia por algún equipo?

– Soy del Real Madrid y en la NBA, de los New York Knicks.

– ¿Se quedará unos días en Vilagarcía o es una visita exprés?

– Ojalá pudiera quedarme más tiempo, pero llegamos el viernes y nos vamos el domingo, o sea que un par de días. Nos encanta ir a Galicia, siempre hemos tenido un público increíble, muy cariñoso y muy fiel.