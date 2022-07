Sanitarios arousanos recomiendan extremar las precauciones en la ola de calor. Estos son los signos de alarma

A la falta de sustitución del personal de vacaciones y al incremento de la población por la llegada de turistas –un cóctel que suele complicar la actividad en Urgencias– se suman este verano las numerosas bajas por COVID entre los sanitarios, así como las atenciones a pacientes contagiados. Por si no fuese poco, estos días hay que añadir la prolongada ola de calor que afecta a las Rías Baixas y que ha disparado el mercurio por encima de los 35 grados. Aunque ayer bajaron un poco las temperaturas, Meteogalicia prevé en Vilagarcía 37 grados para el martes y 35 para el miércoles.

Entre 140 y 150 urgencias diarias

El Hospital do Salnés está atendiendo una media de entre 140 y 150 enfermos diarios, con picos de 160, según confirma la supervisora de Enfermería de Urgencias y vicepresidenta de Semes-Galicia, Concepción Abellás. Como suele ser habitual, gran parte de los pacientes presentan patología denominada banal, es decir, que se podría resolver en Atención Primaria. El problema es que los PAC y ambulatorios trabajan en la temporada estival completamente en precario y los ciudadanos recurren a las Urgencias hospitalarias para encontrar una solución a sus problemas de salud. Abellás es consciente de esta situación, que “dispara” las asistencias en Rubiáns. Con todo, el porcentaje de personas que necesitan ingreso es bajo y no hay problemas de camas ni esperas para subir a planta.

“Estamos concediendo los permisos imprescindibles, pero días de libre disposición no, porque no hay personal para contratar”, señala la jefa de las enfermeras de Urgencias del Hospital do Salnés.

La población más vulnerable: niños y personas mayores

En relación a la actual ola de calor, indica que “afecta a la población más vulnerable, como personas mayores y niños”. “No estamos acostumbrados a estas altas temperaturas tan mantenidas en el tiempo como en otros lugares, como por ejemplo Sevilla. Llevamos casi una semana y nos lanzamos a la calle, a la playa, a hacer deporte... Y llegan casos a Urgencias. Esta ola de calor acentúa las patologías de base, especialmente de los enfermos cardíacos”.

Explica la sanitaria que con el calor “las venas se dilatan, baja la tensión y el corazón tiene que trabajar más rápido”. Por ello hace un llamamiento a la población para evitar la exposición al sol en las horas centrales del día. “No hay que hacer deporte ni estar en el campo de once de la mañana a ocho de la tarde y debemos beber al menos cada dos horas aunque no tengamos sensación de sed”, recomienda la vicepresidenta en Galicia de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (Semes), que recalca que “cosas básicas” como utilizar sombrero, ropa floja, sombrilla, beber a menudo, comidas ligeras que incluyan frutas y verduras, evitar las horas centrales del día,... “te salvan la vida”.

Es necesario beber agua cada dos horas aunque no se tenga sensación de sed

Alcohol y bebidas azucaradas, lejos

En ello coincide Ramón Barreiro, médico de Urgencias y presidente del sindicato Cesm-Galicia. El facultativo hace hincapié en la necesidad de ingerir agua o bebidas isotónicas sin esperar a tener sed. “No debemos beber alcohol o bebidas estimulantes o muy azucaradas porque pueden producir deshidratación”, aconseja el profesional.

También propone “ponerse en lugares frescos, a la sombra y darse un baño si es posible”. “Si estamos en casa, bajar persianas o cortinas para evitar que entre el sol directo en las estancias y no utilizar elementos que produzcan calor como la plancha u otra maquinaria”.

En relación a las comidas, que sean ligeras, como ensaladas, verduras, frutas, zumos, gazpacho, ... Porque ayudan a reponer las sales que se pierden con la sudoración.

Los colectivos de riesgo

Tanto Abellás como Barreiro coinciden en que desde el ámbito sanitario se insiste cada año en estos consejos pero no todas las personas los siguen. Protección solar, sombrero, calzado cómodo y transpirable y ropa holgada son una combinación “imprescindible”.

Ramón Barreiro advierte de que hay que tener especial cuidado con los colectivos de riesgo en olas de calor, como “personas mayores –sobre todo si viven solas porque no suelen tener sensación de sed–, enfermos crónicos, obesos, personas con las facultades mentales disminuidas o niños menores de 4 años”.