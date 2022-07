Trucos para disfrutar de las playas de O Salnés sin multas ni atascos

Miguel Varela, oficial jefe de la Policía Local de A Illa, explica que ya se han impuesto sanciones en O Carreirón, a pesar de que hace años que está prohibido estacionar en la carretera de acceso. “Sigue habiendo infracciones, aunque muchas menos que hace años. Ahora podemos estar hablando de entre 15 y 20 en un fin de semana, cuando antes llegaban al medio centenar y además afectaban más a la circulación”. Asimismo, este año, en A Illa se ha prohibido el paso por el camino de tierra que conduce al faro de Punta Cabalo, con la única excepción de que el conductor se dirija al “chiringuito” que hay en la zona y aparque en la parcela del negocio de hostelería. “Hay una señal de prohibición, pero ya sea por despiste del conductor o por decisión deliberada, sigue habiendo gente que deja el coche en el camino, así que ahí también estamos denunciando”, añade Miguel Varela.

El oficial jefe de la Policía de A Illa explica que este año también se ha prohibido el paso a la playa de Camaxe por el acceso de la nave de usos náuticos, a pesar de lo cual es raro el día en que no denuncian varios vehículos.

Varela advierte de que, en muchos casos, los conductores se exponen a sanciones que van de los 80 a los 200 euros por simple comodidad o por el deseo de llegar con el coche casi hasta la orilla del agua. “Tenemos un aparcamiento asfaltado en O Bao con capacidad para 800 vehículos, y que está a poca distancia caminando de Camaxe, pero la realidad es que aún falta mucho para verlo lleno”, sentenció.

Las restricciones a la circulación y el aparcamiento en la inmediación de las playas procuran a menudo evitar los daños que los vehículos a motor pueden provocar en los delicados espacios dunares. El Ayuntamiento de O Grove ha prohibido este verano acceder en coche a las proximidades de tres arenales de San Vicente, que son los de Canelas, O Burato y A Barrosa.

El jefe de la Policía Local, Francisco Candal, indica que a pesar de la señalización, “ya se han cometido bastantes infracciones en lo que va de verano”, sobre todo en la playa de Canelas, que linda con la batería de costa. En el caso de la prohibición de acceso en coche o moto hasta A Barrosa, la medida no tiene una finalidad medioambiental, sino de seguridad vial, pues se trata de una zona con mucho tránsito peatonal.

Sin salir de O Grove, este verano se ha prohibido estacionar en las proximidades de una decena de playas entre las 23.00 horas y las 8.00 horas del día siguiente. Esta medida está especialmente pensada para evitar que los autocaravanistas aparquen en los espacios naturales.

En el municipio de Vilanova, la playa donde se producen más infracciones de tráfico es la de O Terrón, a pesar de que cuenta también con hasta cinco grandes espacios públicos de estacionamiento, en los que caben centenares de vehículos. El inspector jefe accidental de la Policía Local, José Luis Maquieira, señala que todavía son muchos los que dejan el coche en la pista que atraviesa el entorno desde los cámpines, pese a estar prohibido y contar con la preceptiva señalización. “La mayoría de los infractores son turistas, pero también hay vecinos”, indica. Entre estos últimos, algunos “son reincidentes”, añade Maquieira.

O Terrón también cuenta con alternativas para dejar el coche relativamente cerca y sin la necesidad de exponerse a ser denunciado: así, se puede aparcar en las dos explanadas situadas en el acceso desde A Pantrigueira, en las inmediaciones del campo de fútbol e incluso en el casco urbano de Vilanova, que con la pasarela ha quedado a un breve paseo a pie de la playa.

“La gente sigue queriendo llegar con su vehículo a la arena y eso ya no puede ser”, remacha Francisco Candal. En los demás municipios costeros sienten lo mismo.

Paciencia en los insufribles atascos de verano

Otro aspecto que deben tener en cuenta los conductores a la hora de ir en coche a la playa es la posibilidad de que haya atascos. Maquieira, de Vilanova; Candal, de O Grove; y Varela, de A Illa, coinciden en que para evitar el mal trago de verse metido en una retención lo mejor es o bien regresar a casa a media tarde, o bien esperar a que anochezca. “Se han probado varias fórmulas para combatir los atascos, pero no se consigue demasiado, porque la realidad es que hay momentos en que las vías no son capaces de asimilar tanto tráfico”, sostiene Maquieira, de Vilanova. En A Illa, los atascos suelen producirse ya en la rotonda en la que desembocan el acceso de O Carreirón y las demás playas del sur, la circunvalación de O Xufre y la avenida da Ponte. En ocasiones, la policía se sitúa en la zona para regular el paso de los vehículos, alternando la prioridad de entrada entre las tres vías. Pero llega un momento en el que ya no se puede hacer nada, salvo esperar. “En cuanto colapsa el puente ya no hay nada que hacer”.

La circulación en el puente se ralentiza de forma inexorables todas las tardes de los fines de semana que hay buen tiempo porque al tráfico que sale de A Illa hay que sumar el que hace lo propio de O Terrón (se juntan en una rotonda), para confluir posteriormente en otra carretera con un elevado número de coches, como es la comarcal de Vilagarcía a Cambados. Por ello, José Luis Maquieira plantea que para volver a casa desde O Terrón puede ser más rápido -y cómodo- hacerlo yendo hacia el centro urbano de Vilanova y, desde ahí, desviarse posteriormente hacia As Sinas o Caleiro. Las retenciones también son inevitables en O Grove, una población que lleva década y media quejándose de la decisión de la Xunta de Galicia de finalizar la Autovía do Salnés en Sanxenxo. “En los dos carriles de A Lanzada, la circulación se agiliza, pero el tapón se forma de nuevo al entrar en la mal llamada vía rápida”, alerta Francisco Candal. Algunos días, la Xunta trata de aliviar la situación habilitando con conos un carril adicional de salida.