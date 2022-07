Obras en las carreteras de O Grove

El alcalde de O Grove, José Cacabelos, avanza que el asfaltado del paseo de Lordelo deberá ejecutarse durante este mes de julio. El regidor asume que, “julio no es el mejor momento para realizar este tipo de trabajos”, y pidió disculpas por anticipado por las molestias que se puedan originar, pero indicó que los plazos administrativos no han permitido empezar antes los trabajos y que ahora no se pueden postergar dado que es necesario concluirlos antes de unas fechas determinadas.

José Cacabelos señala que el asfaltado de Lordelo se extenderá por Rons y Terra de Porto, y señala que en las próximas semanas se va a ejecutar otra obra significativa de pavimentado. Será entre Monte da Vila y el instituto, una calle cuya calzada quedó muy deteriorada tras las obras de construcción del Auditorio. El alcalde de O Grove hizo estos anuncios a raíz de otros dos trabajos en las vías públicas que se están acometiendo esta semana. El primero de ellos se localizaba en la subida de O Pombal hasta Monte da Vila, y se trata de un asfaltado financiado en su totalidad por la empresa de suministro eléctrico Naturgy, que en su momento abrió una zanja para llevar energía hasta el Auditorio. En O Pombal, la empresa fresó toda la calzada para renovar el firme, mientras que a la altura del pabellón de deportes de Monte da Vila únicamente se cambió la franja que se abrió en su momento. Por otra parte, Cacabelos anunció la creación de un pequeña rotonda en la confluencia de avenida de Portugal, Rosalía de Castro y Rúa Iglesia, que estará finalizada previsiblemente a lo largo de hoy viernes. La finalidad de esta actuación es dotar de mayor fluidez a la circulación en un cruce que acostumbra a ser conflictivo. El alcalde explica que además de la rotonda se asfaltará parcialmente la calle. Explica que no se podrá hacer más (pese a asumir que el firme de la avenida de Portugal está en mal estado) porque el Concello solo dispone de 26.000 euros para esta obra, que sobraron de bajas en as licitaciones de anteriores proyectos del Plan Concellos.