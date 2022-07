Sanidad es tajante: la salud pública en las fiestas depende de los concellos

La Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia contestó ayer al Ayuntamiento de Cambados que, “todo lo relacionado con la salud de los empleados, el público y los participantes en los eventos festivos” es competencia municipal. El área sanitaria Pontevedra-O Salnés hizo estas manifestaciones después de que el concejal cambadés Constantino Cordal anunciase que el Concello contratará con sus propios medios sanitarios para la Festa do Albariño, en parte porque la Xunta no le ha garantizado reforzar el servicio de Urgencias en el PAC ni la disponibilidad de la ambulancia medicalizada ubicada en Portonovo.

“La administración municipal será quien tenga que evaluar las necesidades de la asistencia sanitaria y el personal médico que necesita para celebrar eventos. Dichas necesidades serán en base a la tipología, los aforos y los lugares de celebración de los actos, según la legislación vigente”, responde Sanidade.

“Es competencia del consistorio cambadés -y no de la administración sanitaria pública gallega- la contratación de esos servicios a empresas que se encarguen de realizar la cobertura médico-sanitaria, y dicha cobertura tiene que ser para todo tipo de eventos y actos”, prosigue el comunicado remitido por el área sanitaria.

Cambados baraja habilitar un hospital de campaña y una ambulancia durante los días centrales del Albariño

“Deberá ser el Ayuntamiento cambadés quien proporcione los materiales y los recursos humanos para realizar una asistencia sanitaria médica profesional y de calidad al público y participantes de sus eventos”, finaliza la Xunta.

Constantino Cordal manifestó el martes que pretenden contratar un hospital de campaña y una ambulancia para los días centrales de la Festa do Albariño, lo que significará la contratación de varios sanitarios, entre enfermeros, médicos y técnicos. El edil añade que en las jornadas centrales de la fiesta pueden llegar a reunirse 50.000 personas en Cambados y criticó al Sergas porque no ha comprometido refuerzo sanitario alguno para esas fechas.

El concejal les pedía una dotación mínima de tres médicos y tres enfermeros en el PAC, y la medicalizada de Portonovo.

Mientras, el alcalde de Vilagarcía, y presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) ha dado su opinión al respecto, a preguntas de la prensa en un acto público. Descartó que Vilagarcía vaya a contratar sanitarios con cargo a los fondos municipales durante las fiestas de San Roque. “No cometamos el error los ayuntamientos de cargarnos con competencias que no nos corresponden. Es una opinión totalmente personal”. Varela añadió que, “las competencias en materia sanitaria le corresponden a la Xunta de Galicia”, y que “creo que los concellos no debemos entrar en esa competencia de a ver qué les ofrecemos a los médicos para que se implanten en nuestros municipios”. “Esto no debe ser una subasta”, añadió, en lo que parece una alusión directa a la oferta de Sanxenxo de vivienda gratuita para los facultativos.