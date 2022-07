La playa de A Concha-Compostela estrena pasarelas de madera nuevas con el izado de la bandera azul

El alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, acompañado de los concejales de Turismo (Álvaro Carou), Playas (Diego García) y Promoción Económica (Alba Briones), izó ayer las banderas azules en los arenales de O Campanario (Bamio) y Compostela después de que el pasado 1 de julio los socorristas ya se incorporasen a sus puestos. La playa urbana del municipio arranca la temporada de baño con todos los servicios en marcha y una mejora de los accesos, ya que el Concello ha renovado todas las pasarelas de madera a excepción de la primera de A Concha, que no será sustituida por la elevada pendiente que tenía y porque “el camino natural” hecho por los propios viandantes es el que procede de O Ramal, según explica el edil Carou.

Los operarios municipales estaban ayer colocando las nuevas pasarelas, que se retirarán en invierno en aras de lograr un mejor mantenimiento. Las que se han eliminado tenían 25 años y estaban deterioradas.

Habrá “Ás 9 na praia”

Aunque este año no hay parque de atracciones flotante en A Concha-Compostela, funcionan otros servicios como la concesión municipal del bar, se pondrá en marcha una nueva edición del chill out “Ás 9 na praia” y en poco más de una semana miles de personas inundarán el arenal en el Atlantic Fest, que “ayudará a que Vilagarcía centre la atención no solo de Galicia, sino del conjunto del Estado” en el panorama musical, valoró el regidor socialista.

Varela se mostró consciente de las “dificultades” que presenta la principal playa de Vilagarcía debido a su convivencia con el puerto y con la actividad marisquera, pero eso no impide que “estemos realizando un esfuerzo muy importante por dinamizarla”, recalcó.

Está pendiente “la ansiada regeneración” comprometida por Costas para eliminar el molesto cadillo, así como la recuperación de la bandera azul en O Preguntoiro. En este sentido, Varela prometió “seguir trabajando” y admitió que ninguno de los dos proyectos se materializará este verano.

A Illa sigue sin socorristas y por tanto sin poder ondear sus dos distintivos A Illa continúa sin poder izar las banderas azules en las playas de O Bao y Area da Secada por falta de socorristas. Dos aspirantes superaron el primer proceso de selección, pero no se llegaron a firmar los contratos por ser una dotación de personal insuficiente para cubrir el servicio en sendos arenales. “Necesitamos seis. Estamos valorando realizar una nueva oferta pública de empleo”, anuncia el alcalde, Carlos Iglesias. Las banderas azules que sí ondean en A Illa son la del sendero O Bao-Xastelas y la del Centro de Interpretación da Conserva.